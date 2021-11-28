Школа профессий: онлайн-проект для современных подростков от «Просвещения»

Профориентационный проект «Школа профессий» собрал уже 28 тысяч участников — школьников и родителей, желающих познакомиться с представителями актуальных профессий и в прямом эфире задать свои вопросы. Проект продолжается, и до конца ноября зрителям ещё предстоит встретиться с журналистом и мультипликатором. Первые 8 из 10 мастер-классов уже доступны в записи в свободном доступе.

Выбор профессии для современного поколения представляется задачей не менее сложной и приоритетной, чем подготовка к ЕГЭ. Работа для школьников поколения Z — это не только способ заработать деньги, но в первую очередь реализовать амбиции и проявить свои таланты. Современные подростки выбирают профессию, ориентируясь на формат работы, корпоративные ценности, а также ежедневный список задач (командировки – это чудесно, но что придётся делать каждый день?). Для такого грамотного выбора необходимо рассмотреть профессию изнутри — пообщаться с её представителями и попробовать себя на стажировке.

«Школа профессий» вовлекает подростков в тему осознанного выбора и самоопределения. Героями прямых эфиров стали: программист, маркетолог, архитектор, юрист, генетик, врач, психолог и педагог.

Встреча с маркетологом собрала самое большое количество участников — почти 7 тысяч зрителей. Гостем мастер-класса стала Ольга Пономарёва, директор по маркетингу ГК «Просвещение», рассказав участникам, как создается продукт и какую роль играет в этом процессе — от появления идеи и проведения исследований через аналитику и разработку к продвижению — маркетолог.

«Маркетинг — это та профессия, где учиться нужно постоянно. Ни родители, ни учителя не будут стоять над вами с просьбой поднять свою квалификацию — это ваша прямая ответственность и обязанность. Маркетолог — это не только про креативное мышление, для качественной работы такой способности будет мало, так что смело прибавляйте усидчивость, внимание к деталям, обработку большого числа информации, умение концентрироваться и критическое мышление. И, конечно, любовь к чтению, цифрам и инновациям», — поделилась с участниками эксперт проекта.

Впереди два вебинара: 29 ноября состоится эфир с корреспондентом Первого канала Дарьей Дружининой, а 30 ноября об одной из самых жизнерадостных профессий мультипликатора расскажет Алёна Погребняк, супервайзер по анимации студии «Аэроплан».

Гости встреч открыто обсуждают со зрителями свой путь в профессию, выбор вуза и экзамены, первый опыт трудоустройства, обязанности и трудности, с которыми можно столкнуться в коллективе.

«Я абсолютно не сомневалась, кем хочу стать. После окончания колледжа в Москве меня сразу взяли на производство полнометражного 2D-мультфильма «Петр и Феврония». Это было очень сложно, мне казалось, что я ничего не умею, но со временем я привыкла к производству и у меня стало что-то получаться. Уже больше шести лет я работаю на студии «Аэроплан». Профессия аниматора очень непростая, и только тот, кто действительно с ума сходит от этого дела, сможет в ней остаться, расти и становиться настоящим профессионалом!», — комментирует Алёна Погребняк, супервайзер 3D-анимации ГК «Рики».

Именно в группе компаний «Рики», в которую входит студия «Аэроплан», придумали любимых не только детьми, но и взрослыми «Фиксиков», «Смешариков», «Малышариков» и многие другие проекты. Так что встреча с Алёной обещает быть интересной. Зарегистрироваться на трансляцию и заодно пересмотреть встречи с предыдущими героями можно на сайте проекта.

«Школа профессий» — это третий этап программы «Профориентация: уверенное будущее ребёнка», созданной группой компаний «Просвещения». В сентябре участники посетили онлайн-конференцию «Путь к профессии», где обсуждались форматы работы по самоопределению в школе и взаимодействие подростков и родителей. На протяжении октября проходил интерактивный квест «Твои таланты», где помимо регулярных вебинаров педагоги получили доступ к методическим материалам для проведения уроков, родители и подростки — к «Тестированию 360» от платформы «Профилум».

Проект «Школа профессий» реализован Группой компаний «Просвещение» при поддержке инициативы «Родительский университет».

Статьи, видеозаписи и другие полезные материалы доступны для всех желающих на сайте проекта https://uchitel.club/profskills .

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