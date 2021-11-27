Музыкальные ансамбли выступили на юбилее кафедры русского народно-певческого искусства МГИК

В 2021 году кафедра русского народно-певческого искусства Московского государственного института культуры празднует юбилей – ей исполняется 50 лет.

В честь этого события в учебно-творческом центре Института культуры состоялся концерт, где выступило несколько музыкальных коллективов из Москвы. Их руководители – выпускники и преподаватели, работавшие во МГИК.

В числе выступавших коллективов были: образцовый детский фольклорный ансамбль «Веретенце» под руководством Валерии Петрушиной, Народный хор РАМ им. Гнесиных г. Москва под художественным руководством Светланы Игнатьевой, фольклорный ансамбль «Поверье» под руководством Юлии Алакиной, Московский Казачий Хор под руководством Вениамина Новоточинова, а также фолк-группа «Партизан FM» под руководством Юрия Андропова.

Кафедра русского народно-певческого искусства МГИК была создана в 1971 году. За эти годы на кафедре собрались лучшие специалисты народно-певческого искусства, имеющие значительный опыт практической творческой работы в профессиональных и любительских коллективах страны.

«Кафедра русского народно-певческого искусства — одна из наших лучших кафедр. Цель ее состоит в том, чтобы сохранить наши национальные ценности и передать их молодому поколению. За годы своего существования кафедра выпустила более 3000 студентов, 60 из которых — заслуженные артисты, деятели культуры и искусства», — рассказывает ректор МГИК Арсений Миронов.

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