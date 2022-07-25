СИБУР выделит два гранта на обучение в совместной магистратуре Музея «Гараж» и НИУ ВШЭ

Абитуриенты очной магистратуры «Практики кураторства в современном искусстве» Музея «Гараж» и НИУ ВШЭ смогут претендовать на получение двух грантов на обучение от компании «СИБУР». Грант будет предоставляться на конкурсной основе абитуриентам, успешно прошедшим вступительные испытания.

Конкурс реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» СИБУРа. Участниками грантового конкурса могут стать абитуриенты из любых регионов страны.

Во время обучения студенты получат академические знания и практические навыки в области современной музейной практики. На выбор слушателям предлагается одно из двух направлений подготовки: кураторство или арт-менеджмент. Подробнее о магистерской программе и вступительных испытаниях можно узнать на сайте НИУ ВШЭ: www.hse.ru/ma/curator.

После завершения обучения победитель грантового конкурса сможет получить опыт работы по специальности на одном из проектов в области культуры и креативных индустрий в городах присутствия СИБУРа. Обязательным условием участия в конкурсе является последующая

работа в одном из городов присутствия компании. Трудовой договор с выпускником будет заключен на срок от 24 до 30 месяцев. Претендент на грант должен самостоятельно оплатить первый семестр обучения в магистратуре, успешно закрыть зимнюю сессию и получить положительную оценку со стороны музея и университета. В этом случае СИБУР оплачивает три оставшихся семестра. Решение о присуждении грантов принимает экспертная комиссия из представителей СИБУРа и Базовой кафедры Музея «Гараж» в НИУ ВШЭ.

«Во время обучения студенты решают реальные кейсы и становятся частью команд музейных институций, проектов по развитию культуры отдельных регионов и городов. Важно, что победители конкурса смогут получить реальный опыт работы. Поддержка культуры – значимое направление программы социальных инвестиций СИБУРа. Мы стараемся внедрять передовые подходы и привносить лучшие практики, что также близко команде базовой кафедры Музея «Гараж», и адаптировать актуальные тренды под запросы наших регионов. Поэтому, уверены, что задачи, стоящие перед нами по развитию культурной среды, будут интересны молодым специалистам», — объясняет Елена Снежко, руководитель программы «Формула хороших дел» СИБУРа.

Для участия в конкурсе абитуриенту необходимо одновременно с подачей портфолио в приемную комиссию НИУ ВШЭ отправить заявку на получение гранта с темой письма «Заявка на грант / Фамилия» по адресу: info@formula-hd.ru. Копию письма необходимо отправить по адресу academy@garagemca.org. Дедлайн подачи заявок на обучение в магистратуре и на получение гранта — 18 августа 2022 года включительно.

Ознакомиться с тестовым заданием, условиями получения гранта и задать вопросы через форму обратной связи можно на странице: www.formula-hd.ru/sibur-grants.

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