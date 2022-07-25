Открыт прием заявок в лабораторию театральных экспериментов «ПОЛЕ:ТЕЛО 2022» в арт-резиденции Гуслица!

«ПОЛЕ:ТЕЛО» — это постановочно-образовательный проект, творческая резиденция, где собирается команда экспериментаторов со всей страны.
Лаборатория «ПОЛЕ:ТЕЛО» посвящена исследованию сказок и мифов, архетипов — древних и современных, русского (и не только) коллективного бессознательного, визуальных кодов разных эпох и культур. Основная часть лаборатории проходит в арт-резиденции Гуслица, окруженной густым лесом и озером, в двух часах от Москвы.
Также, в течение хода лаборатории снимается документальный фильм, героями которого станут все участники. И, возможность провести 5 недель на Фабрике Вдохновения, в индустриальном замке, в плотном творческом потоке.
Даты проведения: 17 августа — 26 сентября.
Условия:
- Участие в лаборатории бесплатное.
- Участникам также предоставляется проживание и питание в арт-усадьбе Гуслица на весь срок проекта (5 недель).
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ:
- Люди, имеющие артистический опыт (как профессиональные артисты и перформеры с многолетним стажем, так и те, кто только начал осваивать артистическую деятельность).
- Молодые и опытные специалисты из других творческих областей (музыканты, художники и др), кто хочет попробовать себя в проекте на стыке разных видов искусства.
Заполнить заявку можно на сайте проекта https://art-guslitsa.ru/poletelo
Срок подачи заявок — до 1 августа.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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