Топ-5 самых популярных книг Виктора Гюго

Ко дню рождения Виктора Гюго, который отмечается 26 февраля, книжный сервис Литрес проанализировал спрос на произведения французского классика за последние 12 месяцев (26.02.2025–25.02.2026) и составил топ-5 самых популярных книг автора.
Рейтинг возглавил роман-эпопея «Отверженные» в аудиоформате в озвучке актёра кино Владимира Голицына – масштабный социально-философский текст о судьбе человека и справедливости. На втором месте оказалась электронная версия этой же книги. Третью строчку заняла аудиокнига «Собор Парижской Богоматери» в озвучке российского актёра театра и кино Александра Котова, за ней следует текстовая версия этого издания. Замыкает рейтинг роман «Человек, который смеётся».