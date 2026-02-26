Оплата публикаций

Топ-5 самых популярных книг Виктора Гюго

By T1
125
Ко дню рождения Виктора Гюго, который отмечается 26 февраля, книжный сервис Литрес проанализировал спрос на произведения французского классика за последние 12 месяцев (26.02.2025–25.02.2026) и составил топ-5 самых популярных книг автора.

Рейтинг возглавил роман-эпопея «Отверженные» в аудиоформате в озвучке актёра кино Владимира Голицына – масштабный социально-философский текст о судьбе человека и справедливости. На втором месте оказалась электронная версия этой же книги. Третью строчку заняла аудиокнига «Собор Парижской Богоматери» в озвучке российского актёра театра и кино Александра Котова, за ней следует текстовая версия этого издания. Замыкает рейтинг роман «Человек, который смеётся».

