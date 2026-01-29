Владимир Губарев. Правда о Чернобыле. Свидетельства живых и мертвых

Автор книги Владимир Губарев в первые дни катастрофы оказался в эпицентре и стал свидетелем, как пожарные и операторы, рабочие и солдаты, ученые и офицеры, академики и генералы пытались укротить атомное облако Чернобыля. О героизме простых людей и трусости начальников, отчаянной смелости ликвидаторов и предательстве тех, кто у власти, – обо всем автор рассказывает честно и открыто.

Почему Михаил Горбачев и его ближайшие соратники пытались скрыть масштабы катастрофы, отрицали очевидное, не верили в происходящее? Почему почти три недели президент страны молчал? На эти вопросы отвечает автор книги, который встречался с Горбачевым и рассказывал ему о трагедии. Владимир Губарев был знаком с учеными и специалистами, которые принимали активное участие в ликвидации аварии. Он был близок с академиком Валерием Легасовым, именно ему ученый завещал свои «Записки».

Автор рассказывает о причинах, которые привели академика Легасова к самоубийству.