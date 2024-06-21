SISTEMA GALLERY отмечает свой второй день рождения новой выставкой «Взгляд на восток»

SISTEMA GALLERY — наиболее динамично развивающаяся галерея Москвы в области современного искусства. Более 25 проектов, участие в российских и зарубежных ярмарках, выставки хорошо известных и молодых художников, лекции, дискуссии, встречи. За два года галерею посетило более 70 000 человек: коллекционеров, ценителей искусства и зрителей.

В преддверии дня рождения галереи ее директор Анастасия Волкова подчеркнула: «Несмотря на относительно недолгий срок существования галереи, мы смогли зарекомендовать себя на российском рынке искусства, а также сформировать пул перспективных художников, который постоянно пополняется новыми именами. Мы ставим перед собой амбициозные цели: за несколько лет хотим пройти путь, который другие галереи зачастую проходят десятилетиями».

SISTEMA GALLERY открылась в конце июня 2022 года, заняв небольшой трехэтажный особняк в Бобровом переулке. Осенью 2023 года галерея увеличила площади за счет соседнего здания, представив основной выставочный зал на втором этаже. В этом же здании разместились открытое хранение и лекторий, а также офисное пространство. В ближайшие годы по тому же адресу появятся мастерские художников, сувенирный и книжный магазин, заработают кафе и ресторан.

SISTEMA GALLERY открывает новый выставочный проект, представляющий коллекцию современных зарубежных авторов. Ядро собрания галереи составляют произведения художников стран Востока, прежде всего – Турции и Ирана. На сегодняшний день это новое и весьма перспективное направление отечественного рынка, обладающее инвестиционной привлекательностью и в то же время обещающее немало интересных открытий коллекционерам. Большинство произведений, тщательно отобранных куратором и директором SISTEMA GALLERY, Анастасией Волковой, были приобретены на международных ярмарках в Турции и на Art Basel Hong Kong и отличаются высочайшим качеством.

В последние десятилетия в странах Востока активно развивается современное искусство. Стамбульская биеннале, существующая с 1987 года, находится в центре внимания мирового арт-сообщества, а музей Современного искусства, основанный в 2004 году, спустя всего двадцать лет открыл новое здание, в котором сегодня с успехом экспонируются и работы турецких художников и международные выставки.

Активен и арт рынок: ежегодно в столице Турции проходит международная ярмарка Contemporary Istanbul, работает множество галерей, некоторые из которых являются филиалами крупнейших европейских домов.

С 2010-х годов в европейском арт-сообществе начал нарастать интерес к иранским художникам — их работы все чаще участвуют в международных ярмарках и регулярно фигурируют на торгах Christie’s и Sotheby’s. В 2021 году в Музее Виктории и Альберта в Великобритании прошел масштабный проект, посвященный иранскому искусству, в том числе, современному.

На выставке в SISTEMA GALLERY будут представлены произведения турецких и иранских художников, которые, по мнению кураторов, обладают большим творческим потенциалом и способны продемонстрировать широту и разнообразие концептуальных изысканий данного региона. Одни из них работают с локальным культурным контекстом, другие создают свои произведений в русле общемировых тенденций, третьи отталкиваются от субъективного опыта.

Иранская художница Санам Сайех Афкан использует метод «потока сознания», который был вдохновлен многомерной структурой повествования в постмодернистской литературе XX века таких писателей, как Харуки Мураками, Пол Остер, Хорхе Луис Борхес и Уильям Фолкнер. Работа над каждой картиной начинается с мысленных образов, глубоких слоев воспоминаний, подборки случайных изображений из журналов и новостей. Из них художница выстраивает непрерывные лабиринтные структуры, непредсказуемые, но взаимосвязанные. В ее ярких картинах контрастные цвета и коллаж несочетаемых образов создают абсурдный, перевернутый мир. Как говорит сама Санам Сайех Афкан: «Зритель оказывается в лабиринте из знакомых и незнакомых элементов, подвешенный между мечтами и реальностью, ищущий, пойманный в ловушку безвременья, тишины и застывшего коллажированного пространства».

Турецкая художница Чигдем Аки, родилась и живет в Мюнхене. Участница ярмарок Art Basel Hong Kong (2023, 2024), Art Düsseldorf (2024), Art Dubai (2023), Contemporary Istanbul (2021-2023), они исследует границы и потенциал цвета, работая на грани традиций фигуративного искусство и абстрактных геометрических форм.

Выпускница отделения гравюры Технического Университета Йылдыз, Сибель Кирик в 2010 году закончила магистратуру Университета изящных искусств имени Мимара Синана по направлению живописи. В своих работах художница успешно соединяет живописные и графические техники создавая антиутопические пространства, в которых фигуративная образность переплетается с абстрактными всполохами ярких цветов. Так, она стремится отобразить ситуации конфликтов и изменений, неизбежно происходящих в условном пространстве и времени.

Участник многочисленных международных выставок, Месут Озтюрк родился в 1989 году в Болгарии, получил образование в Турции, а сегодня живет и работает в Нидерландах. В основе художественной практики Месута Озтюрка лежат исследования архитектурных элементов разных эпох, которые он переосмысляет в лаконичных формах. Стилистика художника вдохновлена концептуальными архитектурными проектами минималистов второй половины XX века, таких как Тадао Андо, Альдо Росси, Петер Цумтор, а также наследием немецкой школы Баухауса 1920-х годов. Его скульптуры чаще всего состоят из простых геометрических форм и представляют собой сбалансированные поэтические композиции.

Уроженка Стамбула Эбру Дуруман провела детство в консервативной среде. Однако, учеба в США и дальнейшая жизнь в Европе оказали влияние на ее художественный стиль, основанный на чувственном опыте и раскрепощенной экспрессии. Образы Эбру Дуруман парят между фигуративными изображениями женского тела и абстракцией: искаженные формы, закрученные композиции, прерывистые агрессивные мазки в сочетании с плавными линиями наполнены яркими эмоциями.

За плечами всех участников проекта — работа с крупными институциями и музейными собраниями, участие в международных выставках и арт-ярмарках. Предстоящей выставкой SISTEMA GALLERY продолжает открывать новые для российской публики имена, расширяя свою миссию до международного уровня.