SISTEMA GALLERY встретит свой первый день рождения

Летом 2023 года SISTEMA GALLERY отмечает свой первый день рождения. За год галерея организовала 12 выставок, которые посетило около 25 000 зрителей. Новое арт-пространство в Бобровом переулке стало важной точкой на культурной карте Москвы, завоевав любовь как у представителей профессионального сообщества, так и у зрителей.

Дарья Барыбина. Тропа. 2023. Холст, масло, 200х150 см

Дарья Барыбина. Карта. 2023. Холст, масло, 150х100 см

Дарья Барыбина. Зеленый. 2023. Холст, масло, 200х150 см

Дарья Барыбина. Арка. 2023. Холст, масло, 150х100 см

По случаю первой годовщины SISTEMA GALLERY объявила о масштабных планах по расширению. Подводя итоги года директор галереи, Анастасия Волкова, коснулась и новых проектов: «Прошедший год мы можем назвать успешным - нас знает публика, с нами работают яркие современные художники. Мы уже вполне освоили небольшое трехэтажное помещение галереи и двигаемся вперед. В сентябре нас ждет открытие многофункционального пространства соседнего дома, где разместятся большой выставочный зал лекторий, кинотеатр и кафе. Новый сезон мы откроем масштабной выставкой Ростана Тавасиева и обширной образовательной программой, которая теперь также станет неотъемлемой частью деятельности галереи».

Между тем первый сезон SISTEMA GALLERY завершает выставками Анастасии Антиповой «Чувство локтя» и Дарьи Барыбиной «Монохром». Куратором проектов выступила Надя Октябрь.

Инсталляция Анастасии Антиповой состоит из ткани общей длиной 25 метров, над которой художница трудилась в галерее в течение двух недель, заполняя ее черно-белыми графическими образами. Изображения дополнят «слоганы» из громкоговорителей, а также предметы домашней утвари – железные тазы и ножи, которые в начале XX века демонстранты использовали для усиления шумовых эффектов. Кроме того, каждый посетитель выставки сможет записать свой «слоган» через рекордер, и таким образом присоединиться к маршу. Антипова работает с темами разобщенности, отчужденности и одиночества. Ключевые фигуры ее сюжетов – клоуны, скоморохи и шуты - пограничные персонажи, скрывающие свои эмоции под маской, символизирующей «социальные доспехи». Инсталляция «Чувство локтя» призвана создать ощущение сопричастности и сочувствия людей друг к другу.

Пейзажи Дарьи Барыбиной, наоборот, можно назвать сентиментальными и лирическими. Однако, формально отсылая зрителя к живописной традиции конца XIX века, Барыбина изображает не величественную природу, а искусственный городской оазис, который дарит жителям мегаполиса возможность расслабиться и скрыться от тревог – не только внешних, но и внутренних. Монохромный насыщенный колорит создает ощущение иллюзорности пейзажного образа, слово отображающего экзистенциальные переживания героев. Цвета серии перекликаются и поддерживают друг друга – большую часть работ наполняют оттенки зеленого и желтого, другие работы контрастны и выполнены в розовых и фиолетовых тонах.

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