«Воздух»: в Москве открывается выставка стекла и хрусталя ЛЗХС из коллекции Татьяны Удрас

21 мая 2022 года во Всероссийском музее декоративного искусства коллекционер Татьяна Удрас представит выставку «Воздух», которая объединит стекло и хрусталь, созданные на Ленинградском заводе художественного стекла (ЛЗХС). Завод, известный экспериментальным подходом и новаторскими идеями и существовавший с 1940 по 1997 годы, в свое время встал в один ряд с такими центрами стеклоделия, как итальянский остров Мурано и французская фабрика Lalique.

«Задумывая выставку стекла, сущности сложной и загадочной, я чувствовал, что для полноценной драматургии зрительского опыта нам понадобится второй герой, чтобы дать посетителю возможность оказаться тайным свидетелем взаимодействия между ними. Так, у экспозиции появился ещё один важный персонаж – воздух. И тому есть множество причин. Экспонаты, представляющие коллекцию, не только ценны своей редкостью и художественным достоинством, но и функциональны: в большинстве своем это сосуды. Когда такие сосуды выступают в роли объектов, а не предметов быта, они не пусты – они наполнены воздухом. Воздух пребывает в них в разных состояниях: покоится в вазах и кувшинах, заперт недвижно в графинах и пудреницах, течет в блюдах и пресс-папье. Воздух знаком со стеклом с рождения, он лепит его форму при выдувании и даже составляет его часть в виде мельчайших пузырьков. Поэтому, к примеру, объекты на выставке парят, словно зависнув в пространстве», – говорит куратор выставки режиссёр Павел Сеплярский.

Всего проект объединит свыше ста предметов, созданных на Ленинградском заводе художественного стекла. Основанный скульптором Верой Мухиной, писателем Алексеем Толстым и химиком-технологом, специалистом в области оптического стекла Николаем Качаловым, экспериментальный завод стал главным центром отечественного стеклоделия, являясь не просто заводом, но также художественной и технологической лабораторией, в которой разрабатывались и воплощались самые передовые идеи. ЛЗХС дал возможность творить сильнейшим художникам и скульпторам эпохи, таким как Николай Тырса, Алексей Успенский, Эдуард Криммер, Борис Смирнов, Екатерина Яновская, Лейда Юрген, знаменитым мастерам-стеклодувам, среди которых Михаил Вертузаев, Борис Еремин, и наконец, ученым, совершившим в его лабораториях множество открытий, включая знаменитое сульфидно-цинковое стекло, названное в мире «русским чудом».

Татьяна Удрас – известный коллекционер. Ее коллекция русского художественного чугуна демонстрировалась на персональной выставке «Ex Thesauris. Русский художественный чугун из коллекции Татьяны Удрас» в Государственном историческом музее, а также на фестивале «Коллекционеры и коллекции» во Всероссийском музее декоративного искусства. В 2020 году в Государственном историческом музее с большим успехом состоялась выставка французского революционного фаянса из ее коллекции «Свобода, равенство, братство. Французский революционный фаянс конца XVIII века». Картины из собрания Татьяны Удрас участвуют в выставках Государственного Русского музея, Государственного исторического музея, Музея В.А. Тропинина и московских художников его времени. Коллекция Ленинградского стекла – одно из последних увлечений Татьяны, которому сегодня она уделяет особое внимание.

А.М. Остроумов. Фужер-кубок «Кавказ»

Е.В. Янковская. Ваза для цветов

А.А. Аствацтурьян. Ваза для цветов «Москва 1985»

Е.М. Криммер. Ваза для фруктов

Б.А. Ерёмин. Ваза «Венецианская»

Е.В. Янковская. Ваза для цветов «Подкова»

А.А. Аствацтурьян. Ваза для цветов «Праздничная»

Л.Д. Смирнова. Блюдо «Космос»

А.П. Лаврова. Ваза для фруктов «Глазки»

А.М. Остроумов. Пепельница «Визит»

Х.М. Пыльд, Е.В. Янковская. Форма стаканов, бокалов и рюмок

Е.В. Янковская. Прибор для вина «Золотые купола»

А.М. Остроумов. Ваза для цветов «Эхо»

А.М. Остроумов. Ваза для цветов «Призма»

Выставка «Воздух» приурочена к Международному году стекла под эгидой ООН. Завершит свою работу выставка 19 июня.

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