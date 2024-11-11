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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Слова на ветер»: Поля Ива представляет новую песню о любви и предательстве!

editor
By editor
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В мире музыки произошло долгожданное событие — исполнительница Поля Ива представила свою новую песню и клип «Слова на ветер». Эта работа является ярким проявлением её таланта и глубины чувств, которые она вложила в каждую ноту и строку.

«Слова на ветер» — это не просто музыкальная композиция, это настоящая история о любви, разочаровании и уязвимости. Поля Ива, которая сама написала текст песни, затрагивает темы, знакомые многим из нас: предательство, недопонимание и искренние ожидания, которые часто оказываются обманчивыми.

Текст песни начинается с простых, но ярких образов повседневности: фантики конфет и музыка в наушниках. Эти детали мгновенно погружают слушателя в мир лирического героя, который сталкивается с пустыми обещаниями и ложными словами. В строках «Ты обещал, что не предашь» слышится искреннее разочарование, которое нарастает с каждым куплетом.

В центре композиции лежит осознание того, что доверие разрушено. Строки «Не буду больше доверять» звучат как манифест защиты от боли, но в них также проскальзывает ностальгия по светлым моментам отношений. Поля мастерски передаёт эти эмоции, делая песню близкой каждому слушателю.

Музыка, сопровождающая текст, сочетает элементы поп- и рок-музыки, создавая атмосферу легкости и глубины. Мелодия запоминается с первого прослушивания, а ритм заставляет двигаться, что делает «Слова на ветер» идеальной для разных ситуаций — от уединённого прослушивания до вечеринки с друзьями.

Эта композиция — не просто мелодия; это история, полная эмоций и переживаний. Поля делится с нами частичкой своей души, рассказывая о том, что порой остаётся невысказанным. «Почему «Слова на ветер»? Потому что иногда мы говорим то, что не можем удержать в себе, и эти слова уносятся прочь… Но они оставляют след в нашем сердце», — комментирует Поля.

«Слова на ветер» — это не просто песня о разочаровании в любви. Она заставляет задуматься о ценности обещаний и истинной природе отношений, что делает её актуальной для многих поколений.

Не упустите возможность познакомиться с этим ярким произведением от Поля Ива — новой звездочки на музыкальном небосклоне!

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