Слушатели Радио «Петербург» выбирают «поэта нашего времени»

Стартовал заключительный этап литературного проекта «Поэты нашего времени». Поклонники современной поэзии могут выбрать своего фаворита среди участников проекта на официальном сайте Пятого канала.

«Поэты нашего времени» — совместный проект Радио «Петербург», Пятого канала и сообщества «Поэзия — экология души». Он был приурочен ко Всемирному Дню поэзии. 14 молодых поэтов получили возможность выступить в эфире старейшего радио страны — Радио «Петербург», которое по праву считается одним из хранителей русского языка и русского слова в современных СМИ.

Ольга Василевская без раздумий согласилась принять участие в литературном проекте. Пять лет назад выпускница Воронежского музыкального училища переехала в Петербург и сразу влюбилась в этот город. Именно через свои стихи Ольга и попыталась признаться в любви Северной столице.

Ольга Василевская, участница проекта «Поэты нашего времени»:

— Было немного сложно с выбором стихов, потому что одни можно только читать с листа, глазами, другие произведения более эффектны в исполнении голосом. Сама послушала абсолютно всех участников проекта и уже отдала свою симпатию Евгении Удольцовой. Кстати, этот проект очень тесно познакомил меня с таким замечательным радио – «Петербург». Как оказалось, в его эфире звучит большое количество программ, которые способствуют культурному развитию не только петербуржцев, но и жителей всей России. Теперь я преданная поклонница этой радиостанции.

Литературный марафон длился два месяца. Каждое воскресенье на частоте 69,47 МГц свое творчество представляли двое молодых поэтов.

Выбрать фаворита литературного поединка и отдать ему свою симпатию можно по ссылке. Голосование завершится вечером 11 апреля.

Со всеми участниками марафона можно познакомиться на сайте Пятого канала на странице проекта и еще раз послушать подкасты с участием молодых поэтов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.