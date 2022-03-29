Олег Рой представил свою новую серию книг для детей «Супер МЯУ»

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27 марта в ЦГДБ имени А.П.Гайдара писатель Олег Рой провел встречу для маленьких читателей и их родителей в рамках ежегодной всероссийской Недели детской книги.

Мероприятие было посвящено новой детской книжной серии автора — «Супер МЯУ», созданной по сюжетам одноименного мультфильма Олега Роя, который в настоящее время с большим успехом идет на канале «Карусель» и различных онлайн-платформах.

Рассказал Рой и о других своих книжных сериях и проектах – популярных и уже любимых «Джингликах» и «Дракоше Тоше» и совсем новых – «Волшебная Лавка Есении» и «Шоу Мишки Шмяк». А в качестве особого гостя вместе с автором к детишкам пришел обаятельный плюшевый Мишка Шмяк, с которым все желающие смогли сфотографироваться на память.

Помимо презентации книг и ответов на вопросы юных поклонников, Олег Рой показал ребятишкам сразу две премьеры — один из эпизодов мультсериала «Супер МЯУ» и первый выпуск своего нового проекта «Шоу Мишки Шмяк», который был создан в уникальном для России формате детского контента – видеосказки, где в кадре сам автор, в ярких декорациях и при непосредственном участии главного героя – марионетки плюшевого медвежонка Шмяка, читает зрителям свои истории.

А в завершении встречи помимо позитивных эмоций, фото и памятных автографов, всем, кто по ходу встречи задавал автору свои вопросы, Олег Рой подарил новые книги из серии «Супер МЯУ».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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