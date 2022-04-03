Видеолекторий «Государь всея Руси: Иван III и его эпоха» в Президентской библиотеке

6 апреля 2022 года в 14:00 по московскому времени в Президентской библиотеке в рамках проекта «Знание о России» состоится видеолекторий «Государь всея Руси: Иван III и его эпоха». На мероприятии, приуроченном к 560-летию со времени восшествия на престол великого князя Московского, выступят авторитетные российские учёные-историки.

Иван около десяти лет был соправителем отца, Василия II Тёмного, и начал самостоятельно управлять Московским княжеством на 22-м году жизни, в марте 1462 года. После Петра I Иван III «занимает первую степень между владыками русскими; перед ним уничтожились все его предшественники; с ним не сравнился ни один из его преемников», – так охарактеризовал эту историческую личность писатель Николай Полевой в «Истории русского народа» (1833). Ознакомиться с этим раритетным изданием можно на портале Президентской библиотеки.

Эпоха Ивана III оставила яркий след в истории России, а заложенные в это время тенденции продолжали развиваться в последующие правления. В ходе видеолектория в разных аспектах будут рассмотрены жизнь и государственная деятельность Ивана III, а также даны ответы на вопросы, почему этого великого князя Московского называли «Великим», «Грозным» и «Государем всея Руси».

Доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории славянских и балканских стран Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Александр Филюшкин представит лекцию «Рождение „государства всея Руси“: контексты и результаты».

Академик Российской академии естествознания, заслуженный деятель науки, доктор исторических наук, профессор, заведующий сектором археологических исследований отдела древнерусской архитектуры и градостроительства «Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва» Олег Ульянов раскроет тему «Иван III Великий: Преобразование России».

О всемогущем правителе и его временах участники видеолектория узнают из выступления «Государь всея Руси: Иван III и его эпоха» Дмитрия Володихина, доктора исторических наук, профессора исторического факультета Московского государственного университета, заведующего кафедрой культурного наследия Московского государственного института культуры, лауреата премии Президента России в сфере образования.

Дополнительную информацию о жизни и правлении Ивана III можно найти в многочисленных источниках на портале Президентской библиотеки в разделе «Государственная власть в IX–XV веках» базовой коллекции «Государственная власть».

Присоединиться к видеолекторию сможет любой желающий. Встреча будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий и на YouTube-канале учреждения.

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