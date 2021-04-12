Смешарики выпустили музыкальный альбом для фанатов после длительного перерыва

Анимационный проект «Смешарики» от группы компаний «Рики» после долгого перерыва выпустил музыкальный альбом с композициями из популярного сериала о круглых персонажах. Релиз альбома под названием «А мы валяем дурака!» состоялся 7 апреля 2021 г. и доступен на всех крупных цифровых платформах, в том числе Apple Music, Яндекс. Музыка, Boom, Spotify и других.
В трек-лист вошло 12 хитов, которые прозвучали в разных сериях проекта «Смешарики» и никогда ранее не издавались. Над созданием пластинки работали авторы музыки и песен проекта «Смешарики», композиторы – Марина Ланда и Сергей Васильев вместе с музыкантами из проекта «СмешБэнд».
«СмешБэнд» – это команда профессиональных петербургских музыкантов, которые исполняют музыку самых разных направлений, от рока до фолка, и сотрудничают с такими группами, как «Сплин», «ДДТ», «Billy’s Band», «Кирпичи».
В день выхода альбома на YouTube-канале проекта «Смешарики» состоялась премьера клипа на песню – «Белым на Белом».
«Для всех, кто вырос на Смешариках, или полюбил их уже будучи взрослым, для тех, кто напевает или насвистывает песни и мелодии из мультсериала, мы записали этот альбом. В него вошли песни из разных серий. Есть одна композиция, которая нам особенно дорога. Когда-то, в самом начале, в первой серии «Скамейка» прозвучала мелодия без слов. Её пела тогда наша маленькая ученица. И вот, спустя 18 лет, эта мелодия обрела слова и превратилась в песню «Белым на белом». Эта песня часто звучит на наших концертах, но записали мы ее впервые. Так что эта мелодия тоже отмечает совершеннолетие.
Мы решили назвать альбом по первой строчке из песни, которая, как нам кажется, определяет чуть «взъерошенный» характер всего альбома, да и нас тоже – «А мы валяем дурака!». И мы хотим, чтобы вы где-то улыбнулись, а где-то взгрустнули, подпели или даже потанцевали под эту музыку. Мы хотим, чтобы вы не относились к себе слишком серьёзно, так что давайте поваляем дурака вместе!», – рассказали композиторы, авторы музыки и песен к мультсериалу и полнометражным проектам «Смешарики» Марина Ланда и Сергей Васильев.
В альбом вошли композиции – «А мы валяем дурака!», «Мы не смеемся», «Белым на белом», «Неприятности» и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.