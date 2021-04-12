Смешарики выпустили музыкальный альбом для фанатов после длительного перерыва

Ани­ма­ци­он­ный про­ект «Сме­ша­ри­ки» от груп­пы ком­па­ний «Рики» после дол­го­го пере­ры­ва выпу­стил музы­каль­ный аль­бом с ком­по­зи­ци­я­ми из попу­ляр­но­го сери­а­ла о круг­лых пер­со­на­жах. Релиз аль­бо­ма под назва­ни­ем «А мы валя­ем дура­ка!» состо­ял­ся 7 апре­ля 2021 г. и досту­пен на всех круп­ных циф­ро­вых плат­фор­мах, в том чис­ле Apple Music, Яндекс. Музы­ка, Boom, Spotify и других.

В трек-лист вошло 12 хитов, кото­рые про­зву­ча­ли в раз­ных сери­ях про­ек­та «Сме­ша­ри­ки» и нико­гда ранее не изда­ва­лись. Над созда­ни­ем пла­стин­ки рабо­та­ли авто­ры музы­ки и песен про­ек­та «Сме­ша­ри­ки», ком­по­зи­то­ры – Мари­на Лан­да и Сер­гей Васи­льев вме­сте с музы­кан­та­ми из про­ек­та «Смеш­Б­энд».

«Смеш­Б­энд» – это коман­да про­фес­си­о­наль­ных петер­бург­ских музы­кан­тов, кото­рые испол­ня­ют музы­ку самых раз­ных направ­ле­ний, от рока до фол­ка, и сотруд­ни­ча­ют с таки­ми груп­па­ми, как «Сплин», «ДДТ», «Billy’s Band», «Кир­пи­чи».

В день выхо­да аль­бо­ма на YouTube-кана­ле про­ек­та «Сме­ша­ри­ки» состо­я­лась пре­мье­ра кли­па на пес­ню – «Белым на Белом».

«Для всех, кто вырос на Сме­ша­ри­ках, или полю­бил их уже будучи взрос­лым, для тех, кто напе­ва­ет или насви­сты­ва­ет пес­ни и мело­дии из мульт­се­ри­а­ла, мы запи­са­ли этот аль­бом. В него вошли пес­ни из раз­ных серий. Есть одна ком­по­зи­ция, кото­рая нам осо­бен­но доро­га. Когда-то, в самом нача­ле, в пер­вой серии «Ска­мей­ка» про­зву­ча­ла мело­дия без слов. Её пела тогда наша малень­кая уче­ни­ца. И вот, спу­стя 18 лет, эта мело­дия обре­ла сло­ва и пре­вра­ти­лась в пес­ню «Белым на белом». Эта пес­ня часто зву­чит на наших кон­цер­тах, но запи­са­ли мы ее впер­вые. Так что эта мело­дия тоже отме­ча­ет совершеннолетие.

Мы реши­ли назвать аль­бом по пер­вой строч­ке из пес­ни, кото­рая, как нам кажет­ся, опре­де­ля­ет чуть «взъеро­шен­ный» харак­тер все­го аль­бо­ма, да и нас тоже – «А мы валя­ем дура­ка!». И мы хотим, что­бы вы где-то улыб­ну­лись, а где-то взгруст­ну­ли, под­пе­ли или даже потан­це­ва­ли под эту музы­ку. Мы хотим, что­бы вы не отно­си­лись к себе слиш­ком серьёз­но, так что давай­те пова­ля­ем дура­ка вме­сте!», – рас­ска­за­ли ком­по­зи­то­ры, авто­ры музы­ки и песен к мульт­се­ри­а­лу и пол­но­мет­раж­ным про­ек­там «Сме­ша­ри­ки» Мари­на Лан­да и Сер­гей Васильев.

В аль­бом вошли ком­по­зи­ции – «А мы валя­ем дура­ка!», «Мы не сме­ем­ся», «Белым на белом», «Непри­ят­но­сти» и другие.

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