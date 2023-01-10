Выставка «Книжная полка Михаила Булгакова» в «Новом крыле» Дома Гоголя

Основной сюжет выставки в арт-пространстве «Новое крыло» Дома Гоголя — осознание Булгаковым своего места в ряду своих литературных учителей и коллег. Став писателем вскоре после революции, объявившей о создании новой литературы, а затем проработав в ней два десятилетия, закончившиеся полным становлением всех канонов и стандартов соцреализма, Булгаков сделал писательскую тему одной из главных для себя.

В ранний период, в 1920-х, это тема выбора литературных идеалов — самоутверждения в качестве ученика, преемника классической традиции: новый мир и личный опыт участия в недавних событиях Гражданской войны, способствовавших его созданию, Булгаков описывает в русле Николая Гоголя и Льва Толстого.

В 1930-е годы литературная тема усложняется и отражает мысли Булгакова о собственной писательской судьбе: одним из наиболее характерных тестов станет пьеса «Александр Пушкин» («Последние дни») — пьеса без Пушкина, о его трагической гибели.

Выставка состоит из 5 частей. Принцип деления материала — тематический и хронологический. Вступление — представление ряда наиболее важных для Булгакова литературных имен, его любимых книг, многие из которых были прочитаны в детстве, но продолжали влиять на писателя до конца его дней.

Три следующих зала — последовательный рассказ о Гоголе, Толстом и Пушкине — главных литературных учителях Булгакова, ставших также героями его сочинений.

В центре заключительной части — сам Булгаков (и его автобиографический герой), продолживший и буквально замыкающий собой ранее намеченный ряд литераторов — одновременно с тем выбывающий из литературы, лишаясь и права голоса, и аудитории: его проза 1930-х — это многочисленные рукописи, так и не ставшие книгами при жизни писателя.

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