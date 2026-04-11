Альбина Мухаметзянова: «Мы мечтаем, чтобы после титров история оставалась с человеком надолго»

Генеральный директор и генеральный продюсер анимационной компании «ЯРКО» Альбина Мухаметзянова рассказала про изменения в анимационной отрасли за последние 5 лет, будущее отечественной анимации, проекты «ЯРКО» и их влияние на отечественный культурный код.

— В этом году вашей компании 5 лет. Как за это время изменились ценности и подход команды?

— За пять лет мир стал другим, и мы вместе с ним. Раньше мы смотрели на западные лекала, а сегодня сфокусировались на себе — на наших ценностях и культурном ДНК. Мы не закрываемся от мира, но теперь хотим играть по своим правилам: нести вовне наши смыслы, а не вписываться в чужие.

«ЯРКО» для нас — это место, где история превращается в опыт, целый мир и прочную связь со зрителем. Наш слоган «Здесь живут яркие истории» — про человечность, про силу впечатлений, про жизнь проекта за пределами экрана. Мы мечтаем, чтобы после титров история оставалась с человеком надолго. Становилась частью его жизни.

— Как изменился посыл ваших проектов? Что сегодня главное для детей и взрослых, а что — второстепенное?

— Контента как океан, а способов украсть внимание — еще больше. В этом хаосе делать анимацию просто как «очередную единицу» — самоубийство. Поэтому наш приоритет не количество проектов, а сбор сильных историй. Таких, после которых хочется нажать «повтор», поделиться с другом, начать играть, мечтать и расти вместе с героями. Вот что стало главным. Второстепенное — просто «занять время».

— Каким вы видите будущее отечественной анимации? Какие форматы зайдут семейной аудитории?

— Будущее за анимацией с мощной историей и яркими, почти осязаемыми героями. Контент завтрашнего дня станет ещё быстрее и событийнее. Появятся фильмы-события, на которые будут ходить всей семьей как на праздник. Ну и, конечно, будет много материала, созданного нейросетями. Но ИИ — это инструмент, а душу всё равно вкладывает человек.

— Какие изменения в индустрии повлияли на вас и ваши проекты? Можно на примере «Технолайка».

— Огромное влияние оказал тренд на подростковую аудиторию. Мы не просто учли его, а создали сериал, который превратился в культурный феномен. По сути, мы построили метавселенную с простой философией: ты — больше, чем твой аккаунт. И это попало в цель! Подростки поверили в свою уникальность. И теперь «Технолайк» — часть кода не только в России, но и за рубежом. Даже есть фан-сообщества в Китае. Фанаты сами устраивают встречи, пишут фанфики, устраивают встречи, придумывают варианты, какой мог бы быть мерч, история живет уже без нас.

— Какая профессия в анимации самая лёгкая, а какая — сложная?

— Не могу выделить. Анимация — это большой конвейер, где все зависят от всех. У нас нет случайных людей и нет «проходных» этапов. Кино — дело коллективное. Легких ролей не бывает, потому что, если кто-то расслабится, пострадает вся цепочка.

— Как сейчас попасть в индустрию? Какие новые критерии отбора?

— Всё открыто, смотрите соцсети студий, там публикуют вакансии. В нашей компании мы так делаем. Профильные вузы дают практику. Что касается «ЯРКО», нам важны насмотренность и горячее желание развиваться. Мы ищем тех, кто хочет сделать команду и компанию сильнее, а не просто отсидеть с 9 до 6.

— Метавселенная «Технолайка» влияет на культурный код подростков?

— Однозначно. Мы не придумываем фантастику, а проигрываем ситуации, с которыми подросток сталкивается в реальном и цифровом пространстве каждый день. Это уже часть их жизни, и отметать ее нельзя. Мы показываем модели поведения, роли — то, что в будущем может помочь им ориентироваться в цифровом мире и соблюдать баланс между реальным и кибер пространством.

— Какие мультфильмы вы смотрели в детстве и как они повлияли на вас?

— Я выросла на Disney. Обожала «Чипа и Дейла», особенно Гайку. Наверное, поэтому в моих анимационных проектах героини-девочки такие бойкие, активные. Например, Рина в «Докторе Динозавров». Это мой маленький вклад в индустрию. А ещё я фанатка советских «Бременских музыкантов», мечтаю когда-нибудь сделать анимационный мюзикл. Всё впереди!

— Какие приёмы анимации из прошлого до сих пор актуальны? Нужна ли преемственность?

— Преемственность нужна, конечно. Преемственность – это ведь про фундамент. Да, мы работаем в цифре, но есть и авторская анимация. И до сих пор многих завораживают работы Норштейна или Хаяо Миядзаки. В эпоху гиперриализма зритель соскучился по фактуре: шерсть, дерево, ткань. Никакой ИИ не заменит автора, аниматора, художника. Шероховатости, легкая неидеальность, это всегда то, что цепляет эмоционально.

Почему преемственность важна? Если ты не знаешь законов классической анимации, те же фазы движения, то даже самый крутой рендер будет выглядеть мертвым. Новые технологии не должны отменять прошлое, а скорее дополнять и улучшать, как новый инструмент в руках мастера. Мы в «ЯРКО» за то, чтобы брать лучшее и сплавлять это в живой современный анимационный язык.

— Какими новыми проектами порадуете в ближайшее время?

— Готовим два полных метра. «Мотомарс. Большая гонка» и «Кот Ученый». Обещаем, что будет захватывающе, неожиданно и точно интересно и детям, и взрослым. (улыбается)

Фото предоставлено пресс-службой анимационной компании «ЯРКО»