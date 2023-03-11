Соорганизаторы конкурса «Простые правила» Елена и Антон Мойсеенко: Мы в предвкушении!

В Кузбассе идет прием заявок на конкурс анимационной социальной рекламы среди детских творческих студий «Простые правила». Одна из некоммерческих организаций, поддержавших этот проект — Фонд культурно-просветительских проектов и поддержки талантливых музыкантов SoundOut. Елена и Антон Мойсеенко – муж и жена в жизни, дуэт на сцене, а также соучредители этого Фонда. Благодаря ему музыкально одаренные дети получают возможность развить свой талант в камерной музыке, научиться взаимодействовать с актерами и художниками, обрести навыки ораторского мастерства. Фонд SoundOut проводит для своих подопечных мастер-классы педагогов из Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и лучших музыкантов России, организует концерты с участием юных исполнителей и устраивает лаборатории. Создатели Фонда работают с творческими детьми и потому им было предложено оценить аудиальную составляющую социальных роликов, которые создадут участники конкурса «Простые правила».

– Елена, Антон, почему вы решили поддержать проект?

Елена Мойсеенко: Проект нам понравился сразу, как только мы познакомились с его концепцией. Ведь в результате должна получиться многоплановая история: над созданием роликов будут работать талантливые дети, увлеченные разным - кто-то из них рисует, кто-то музыку пишет, кто-то монтирует. И, конечно, мы доверяем идеям коллег из Женской Лиги журналистов и блогеров, предложивших идею конкурса. Мы уже несколько лет сотрудничаем в различных интересных и успешных проектах с Лигой. Потому мы сразу согласились выступить и соорганизаторами конкурса, и в качестве экспертов.

- Какие ожидания у вас от конкурсных работ?

Елена Мойсеенко: Уверены, нас ждут прекрасные работы. Мы уже пересекались с ребятами из одного города в Кузбассе - Новокузнецка, когда приезжали со своим мастер-классом, и видели какие талантливые дети там живут. Потому мы в предвкушении!

- Был ли у вас ранее подобный опыт в качестве экспертов аудиальной части видеороликов?

Антон Мойсеенко: Это наш первый опыт, и потому нам очень интересно. Обычно мы работаем с юными музыкантами непосредственно. Или в нашем проекте «Русское пространство» мы оценивали картины детей, которые они нарисовали, вдохновившись музыкой русских классиков. А тут нам нужно будет оценить, насколько музыкальная часть смогла дополнить видеоряд, передать замысел режиссера.

- Как Вы думаете, получит ли продолжение проект «Простые правила»?

Елена Мойсеенко: Нам бы очень этого хотелось! Смысл проекта добрый и глубокий: предложить детям задуматься о важных вещах, дать им возможность проявить свои таланты, и главное – через свои работы напомнить взрослым, про нечто важное, но своим языком. Ведь взрослые нередко забывают о простом, но очень важном. Например, что зимой надо подкармливать птиц, но вот уток на городском пруду нельзя кормить чипсами, соленой и сладкой едой, а батарейки нельзя взять и выбросить в мусорку - их надо сдавать на утилизацию.

Антон Мойсеенко: К тому же, конкурс может дать возможность детям освоить что-то новое: кто-то впервые откроет для себя программу по монтажу, или записи видео и звука. И для них это точка для роста! Мы будем поддерживать проект и дальше, и очень надеемся, что он выйдет за пределы одного региона. Прием заявок на конкурс анимационных роликов социальной рекламы «Простые правила» стартовал 20 февраля и завершится 20 марта. Принять участие в нем могут дети от 7 до 18 лет. Достаточно создать синопсис на одну из трех предложенных тем и направить заявку на почту куратору конкурса. Синопсисы оценивает эксперты. Авторы трех лучших синопсисов получат премию и создадут ролики, которые потом покажут по телевизору и разместят в интернет-медиа. Подробности и все пошаговые инструкции можно узнать на сайте конкурса.

Беседовала Екатерина МАННЕНКОВА

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