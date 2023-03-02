«Я прагматичный романтик»: Владимир Томшин о женщинах, таланте и праздничном концерте

5 марта в Imagine Cafe Владимир Томшин представит особенный праздничный концерт «Именно та». Мы расспросили рокера и романтика в одном лице, как ему удается совмещать такие разные грани на сцене и в жизни. А еще, конечно, поговорили о женщинах, которые вдохновляют и удивляют Владимира на протяжении всей жизни.

– Владимир, вы продолжаете работать как над материалом для группы «Томшин Бэнд», так и сольно – в акустическом формате. Недавно вышла песня «Именно та». Скажите, если за ней какая-то история?

– За любой песней стоит какая-то история – они просто так не пишутся. Когда находит вдохновение, естественно какие-то образы пролетают мимо, настроение приподнимается, все вокруг цветет и пишется песня. Если говорить о конкретном каком-то образе, то это уже личное и туда я вас не пущу (улыбается).

– А вы можете назвать себя романтиком? Или вы более прагматичный человек?

– Я прагматичный романтик. Изначально, конечно, в юности романтизм лез из всех щелей и все выглядело как конфетно-букетный период. Романтические встречи, мечты – все это имело место. Но жизнь заставляет немного по-другому смотреть на события и относиться к ним с точки зрения времени. Когда сталкиваешься с различного рода препятствиями, естественно зарождается опыт, который делает романтику более прагматичной. Все равно я романтик, все равно я люблю женщин – это навсегда, надеюсь. Алые паруса никуда не ушли никуда из моей души, из моих стихов – я сторонник и идейный поклонник романтики. Но нужно иметь в виду, что на пути могут встречаться и пираты, и скалы, и Ассоль может не дождаться…

– «Именно та» не только сингл – так называется акустический концерт, который пройдет 5 марта в Imagine Cafe. Расскажите, что ждет гостей вечера?

– Я без сюрпризов вообще стараюсь на сцену не выходить, чтобы каждый концерт проходил не в режиме конвейера. Самому становится скучно петь одно и то же, в том же порядке, с теми же аранжировками. Поэтому я стараюсь порадовать публику чем-то новым. У нас есть публика, которая ходит на каждый концерт – и на «Томшин Бэнд», и на мои акустические вечера, – и их в первую очередь хочется удивить.

– Акустический сет приурочен к Международному женскому дню. Какое место в вашем творчестве занимает образ женщины? С какими эмоциями переплетаются женские образы в ваших песнях и стихах?

– Женщина – она во главе угла стоит, на одном пьедестале с морем для меня: именно они вдохновляют на написание стихов, песен и выражению всех чувств. Так что концерт будет целиком и полностью посвящен самым прекрасным созданиям на этой Земле – женщинам.

– А если говорить о жизни, что вы больше всего выделяете и цените в женщинах?

– Ум. Я считаю, что это главенствует, так как красота относительна. Красота – это относительно, ведь кому-то нравятся брюнетки, кому-то – блондинки… А ум имеет более общие очертания, более понятный смысл. Без него сложно строить общение дальше с женщиной, как с человеком. Вообще, вне зависимости от пола ум – самое ценное для меня. Просто у женщин он особенный и восхищает меня, вдохновляет, чтобы посвящать женщинам стихи и песни. Так что ум у женщин я ценю гораздо больше, чем внешнюю оболочку.

– Вы – брутальный рокер, байкер, любитель яхт и приключений. При этом – лирический герой, поющий баллады о любви или задорные песни – вспомним, хотя бы, «Молоко». Что из этого образ? Или все это образы, сменяемые на сцене?

– Интересный вопрос… Есть понятие актер, а есть – артист. Вот актеру нужно вживаться в какие-то роли. Я попробовал себя в качестве актера на съемках клипов, в спектаклях еще в Канаде, но как-то это было поверхностно и я не успел прочувствовать на себе эту роль целиком. А вот с точки зрения артиста, того, кто несет искусство, это мне ближе. И все мои песни – от простых и веселых до серьезных и сложных – это как раз про донесение искусства людям. Так что позиция артиста мне ближе, потому что в отличие от актера, мне не нужно вживаться в чужую роль и играть кого-то. Это всегда я, просто разные грани меня, ведь никто не однобокий.

– А вы бы хотели, чтобы люди видели в вас за артистом человека? Или все же настоящий вы остается за сценой для родных и близких, а публика должна концентрироваться на творчестве?

– Как я говорил, на сцене всегда я – так что я не против, чтобы меня узнавали как человека. Другое дело, что это просто концентрация каких-то эмоций, точечное отражение грани меня в какой-то песне. А чтобы меня узнать, как человека, нужно со мной общаться вживую… ну или читать такие интервью, если нет личной возможности общаться. У меня есть такая черта характера – мне кажется хорошая, но кто знает, – я не умею врать. Поэтому во всех песнях, в интервью я всегда откровенен – у меня никакого камня за пазухой нет. Главное ведь – быть искренним, ведь как только ты начинаешь врать сначала в жизни, потом песнях, это все становится попсой в самом неприятном смысле слова.

– А есть какие-то поклонники, которые смогли разрушить «четвертую стену» и стать друзьями в жизни?

– Да, конечно, это абсолютно нормально. Многие люди даже из других городов знакомятся со мной, потому что им нравится мое творчество. Вот мы встречаемся на каком-то концерте, потом начинаем переписываться, и дальше это уже более дружеские встречи. Не скажу, что это самые близкие друзья, но хорошие знакомые однозначно. Я вообще приветствую, на концертах говорю, чтобы приходили в наши соцсети пообщаться – сейчас же все заняты, да и не все могут приехать в Москву, например. Так что можно начать и с сообщений – не вижу в этом ничего зазорного. Для этого и дан нам интернет, чтобы общение происходило гораздо чаще и непринужденнее.

– Как вам кажется, что важнее: талант или упорство? И чего больше в вас?

– Это вопрос, который так или иначе возникает в жизни периодически – на концерте или после, в разговорах за чашечкой виски (смеется). Я считаю, что обладая талантом без упорства ничего не достигнешь. Обладая упорством без таланта чего-то можно достичь – если человек уверен, что он хочет что-то делать, у него обязательно это получится. Не помню дословно фразу, но есть высказывание, что «успех – это десять процентов таланта и девяносто процентов труда над этим талантом, чтобы его по-настоящему раскрыть». Тут самое главное цель и комбинировать талант с упорством и трудом.

Я сначала считал, что у меня просто способности какие-то, потом реально оценил: «о, я еще и музыкант, я еще и поэт, я еще и петь могу!». Но как только ты останавливаешься, останавливается все. Нужно постоянно работать над собой. Что-то получилось – это отлично, но это не предел. Вот твоя новая вершина – теперь давай туда! И ты сам себе эту вершину определяешь, и сам на нее взбираешься.

– И в конце давайте скажем несколько добрых слов в адрес виновниц весеннего торжества – прекрасных женщин!

– Вообще, я всегда кому бы то ни было желаю сказочного, незыблемого, богатырского здоровья. Так что всем прекрасным особам: мамам, бабушкам, дочерям, сестрам, любимым, тетям, племянницам – всем отменного здоровья. И, конечно, внимания от нашей половины человечества. Чтобы они вас любили, оберегали, доставляли вам удовольствие и наслаждение, дарили цветы, делали приятно и любили всем своим сердцем. И тогда все будет гармонично, а именно гармония – смысл нашей жизни. И успехов во всех остальных делах, ведь если есть гармония – получится абсолютно все.

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