Состоялась премьера постера и трейлера сериала «Чёрное солнце»

Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с телеканалом НТВ сообщают о премьере второго сезона детективного сериала «Чёрное солнце». Главные роли в проекте по-прежнему исполнят Юрий Чурсин и Максим Стоянов, а также в сериале вновь сыграют Александра Большакова, Полина Ватага и Виктория Корлякова.

Петербуржские рыбаки вылавливают из Финского залива неопознанный труп. Следователь Игорь Жук берёт дело, ещё не зная, что это не последняя жертва в череде кровавых убийств. В это же время капитан полиции Чагин сознаётся в другом убийстве. Жук намерен докопаться до правды, но как остаться беспристрастным, если главный подозреваемый — твой бывший напарник?

В новом сезоне «Чёрного солнца» создатели делают акцент на более сложной драматургии и меняющемся балансе между героями: теперь следователь и его бывший напарник оказываются по разные стороны баррикад, где доверие становится редкостью, а цена ошибки — особенно высокой. Детективная линия разворачивается на мрачных петербургских локациях, а судьба героев проверяется их на прочность. Юрий Чурсин отмечает, что в продолжении сериала его герой находится в состоянии переосмысления и поиска опоры.

«Во втором сезоне есть поступки героя, которые меня удивили. Жук признаётся в любви женщине. Человек, который всегда был прямолинейным и считал, что все и так понимают, что он имеет в виду, совершает такой шаг. И именно этот поступок в корне меняет его жизнь. Что касается Чагина, он ведёт свою игру, и Жук пытается разгадать его действия. Он абсолютно верит Чагину и старается разобраться, почему тот так странно себя ведёт», — говорит актер Юрий Чурсин.

«В конце первого сезона Чагин окончательно уходит из полиции и находит себе другую профессию. Более того, в новом жизненном курсе не нашлось места для вредных привычек, которые остались теперь в прошлом. Однако одно событие все меняет и подводит к серьезным испытаниям, способным кардинально изменить все вокруг него и других. Но без спойлеров — смотрите новые серии и сами узнайте, что произошло!», — рассказывает актер Максим Стоянов.

Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Режиссером новых серий стал Евгений Милых.