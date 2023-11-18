Спикеры обсудили женское предпринимательство и инвестиционную активность на форуме-практикуме Woman Wings

В Москве состоялся форум-практикум Woman Wings для женщин, стремящихся развивать свои лидерские навыки и бизнес-проекты. В рамках поддержки женского предпринимательства и женской аудитории в целом директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович выступила сомодератором сессии «Изящные инвестиции: от привлечения до управления».

«Русская Медиагруппа» реализует ряд проектов, направленных на поддержку целеустремленных талантливых женщин, в том числе бизнес-реалити «Сверхновая» в эфире телеканала RU.TV, рубрика «Woman Хит Клуб» на радио Хит FM и другие. Продолжением этого направления стало участие холдинга в форуме-практикуме Woman Wings», – говорит директор по развитию «Русской Медиагруппы» Екатерина Касперович.

Сессия «Изящные инвестиции: от привлечения до управления» посвящена роли финансовой независимости в женском лидерстве. Спикеры обсудили, где брать деньги на проекты, на что обращают внимание инвесторы, как грамотно распределять ресурсы, чтобы приумножить капитал, а также отличаются ли мужские и женские взаимоотношения с деньгами.

Участники дискуссии подчеркнули, что сегодня доля женщин-предпринимателей в бизнесе постоянно растет.

«Женщины становятся смелее, у них складывается успешный бизнес. Чаще они выбирают отрасли, связанные с красотой, здоровьем, образованием. Даже несмотря на то, что в силу гендера женщинам порой сложнее найти инвестиции и финансирование», – отметила вице-президент – директор департамента массового бизнеса ПСБ Светлана Поздеева.

«Все больше женщин интересуются инвестициями. Сегодня в нашей компании 30% клиентов – женщины, – рассказала руководитель управления по работе с ключевыми клиентами АО «ФИНАМ» Ирина Акопова. – Возраст открытия своего первого банковского счета у женщин – около 40 лет, у мужчин – около 30. Однако женщина более нацелена на долгосрочное инвестирование, она анализирует и сколько сможет заработать, и сколько потерять, период инвестирования у женщины более продолжительный. При этом доходность у обоих полов примерно одинакова».

Спикеры отметили, что, хотя в обычной жизни подход к деньгам у женщин и мужчин, действительно, разнится, то в бизнесе, напротив, задача обоих гендеров – зарабатывать, инвестировать, развивать свое дело.

В сессии также приняли участие частный инвестор, основатель инвестиционных компаний Indigo Capital Partners и Indigo Sports Tech Петр Жуков, серийный предприниматель, инвестор, сертифицированный медиатор и ICF коуч Мария Шевцова, коммерческий директор проекта «Лига Героев»: Гонка Героев, Забег.рф, Арена Героев Дарья Иванова, вице-президент – директор департамента бизнес-аналитики и эффективности розничного, среднего и малого бизнеса ПСБ Екатерина Валуевич.