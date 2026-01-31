«Булгаковъ»: выставка, посвященная короткометражному анимационному фильму открылась в Москве

Оплата публикаций

Фото: сайт www.kino-teatr.ru

В Музее Михаила Булгакова открылась выставка, посвященная короткометражному кукольно-рисованному анимационному фильму «Булгаковъ». Выставка создается совместно с кинокомпанией «Синемаскоп» и являются частью экспозиции «История кукольной мультипликации», которую поддерживает Президентский Фонд Культурных Инициатив. Экспозиция станет первой в череде юбилейных событий музея в 2026 году.

Зрители увидят макеты и куклы из фильма: комнату Булгакова (куклы: Булгаков и кот), фотостудию, бильярдную, здание издательства журнала «Недра» и театр «Пале-Рояль». Кроме того, будут демонстрироваться рабочие материалы фильма. В экспозицию включат и фондовые предметы: машинопись «Мастер и Маргарита» с пометками Елены Сергеевны, журнал «Москва» за 1966 г. с первой частью романа «Мастер и Маргарита», чернильницу Булгакова и фотографию писателя.

Работа над короткометражной лентой велась на технической базе технопарка «Союзмультфильм» кинокомпанией «Синемаскоп». Режиссером и сценаристом картины выступил известный советский и российский мастер анимационного кино Станислав Соколов. Персонажей мультфильма озвучивает народный артист РФ Виктор Сухоруков. Легендарный композитор — Шандор Каллош.

Фильм был представлен в Центре на Арбате Музея Михаила Булгакова, а также получил призы на российских кинофестивалях. В основу сюжета, по словам Станислава Соколова, легли дневники писателя и его ранние фельетоны.

«На выставке представлены реальные декорации, куклы и реквизит из 20-минутного анимационного фильма «Булгаковъ», съёмки которого завершены в 2024 году. Действие фильма охватывает период Гражданской войны, приезд Михаила Булгакова в Москву и начало его писательской деятельности. В начале 2025 года наша студия начала работать над полнометражным фильмом «Булгаковъ. Мистерия», в основу сценария легли дневники Михаила Булгакова и Елены Сергеевны. Поэтому в будущую экспозицию мы включили некоторые модели декораций с куклами, над которыми ещё идёт работа», — рассказывает Станислав Соколов.

