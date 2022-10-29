Объявлен шорт-лист премии «Сноба» «Сделано в России — 2022»

0
20

Экспертный совет сформировал шорт-листы премии «Сделано в России» в 14 номинациях. На сайте «Сноба» началось открытое голосование за номинантов.

Экспертный совет сформировал шорт-листы премии «Сделано в России — 2022» в 14 номинациях. «Сноб» публикует результаты и объявляет о старте открытого голосования за претендентов на премию. Принять участие в голосовании можно на странице премии по ссылке. Выбрать понравившегося кандидата в шорт-листе может любой желающий. Дата окончания голосования — 25 ноября.

Шорт-лист в номинации о кино, сериалах и анимации — «Фокус внимания»:

  • Сериал «Нулевой пациент», история о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе, которая случилась в 1988 году в Элисте
  • Сериал «Ваша честь», противостояние Олега Меньшикова и Алексея Серебрякова в ролях следователя и бандита
  • Сериал «Почка», чиновник-взяточник и библейские мотивы
  • Фильм «Ника», когда вундеркинд вырастает и теряет свой дар
  • Фильм «Межсезонье», Ромео и Джульетта или Бонни и Клайд?
  • Cериал «Трудные подростки — 2», кто кого перевоспитает
  • Документальный YouTube-сериал «История русской поп-музыки 1991–1999», «Я не вижу ваших рук!»

Мода и дизайн — «Содержание формы»:

  • Avgvst, украшения для тех, кто не носит украшения
  • Sintezia, суровая обувь родом из Питера
  • Giardino Magico, ароматы итальянских садов в российской упаковке
  • Front, маркетплейс для молодых дизайнеров и брендов и одновременно площадка для популяризации национального костюма
  • Shu, повседневная одежда и ничего лишнего
  • Colorplay, хлопковая одежда для дома и путешествий

Наука и технологии — «Искатели»:

  • Лаборатория перспективной солнечной энергетики МИСИС, «всепогодные» солнечные батареи
  • Алексей Осадчий, алгоритм для поиска эпилептических очагов в мозге
  • Николай Андреев, популяризация математики
  • Данила Фоминиченко, перчатка, озвучивающая язык жестов
  • Ученые петербургского университета ИТМО, нити для медицинских швов из паутины
  • Исследователи из Владимирского государственного университета, система вспомогательного кровообращения

Городская среда — «Среда обитания»:

  • «Том Сойер Фест», реставрация старых домов как городской праздник
  • «Суперметалл», офисный кластер из будущего
  • Пекарня Brod, арктическая пекарня
  • «Нормальное место», креативный кластер от неравнодушных
  • «Поле», русский Бергхайн в Москве

Эногастрономия — «На вкус и цвет»:

  • Вина «Шумринка», самые титулованные молодые вина
  • Сидры Максима Брехта, подмосковный сидр по винным стандартам
  • Вина Арпачина, элитные автохтоны с донского хутора
  • Ресторан Sangre Fresca, место, где учат «целовать» мескаль
  • Ресторан «Тунгуска», сохранение и развитие сибирской кухни

Путешествия — «По России с любовью»:

  • Маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце», не только заводы и шахты
  • «Все — на завод!», первый российский путеводитель по промышленному туризму
  • Центр туризма «Абрау-Дюрсо», рыбалка и Spa для ценителей вина
  • Клуб путешествий «Лес и ветер», путешествия, которые соединяют народы
  • Dom&Go, сервис по аренде фургонов для путешествий
  • Глэмпинг «Под небом», пятизвездочный отель в палатках
  • Программы поездок на Камчатку, компания Zима Lето, Дальний Восток на любой вкус
  • Baikal View, больше чем отель в сердце Байкала
  • Чартерная программа «Москва — Махачкала — Москва», четыре республики в одном туре

Театр — «Место действия»:

  • Мюзикл «Кабаре», Театр наций, знаменитый мюзикл о жизни кабаре на фоне неотвратимо надвигающегося фашизма
  • Спектакль «Сирано де Бержерак», театр «Около дома Станиславского», нежный Сирано и Роксана со шпагой
  • Спектакль «Берегите ваши лица», спектакль по поэтическим текстам Андрея Вознесенского и воспоминаниям художника Владислава Мамышева-Монро
  • Спектакль «Вишневый сад», Театр на Бронной, актуальная классика в современной постановке
  • Моноспектакль «Жирная Люба», Московский еврейский театр «Шалом», о первой влюбленности, первых друзьях и врагах
  • Спектакль «Слуга двух господ. Russian edition», театр им. Пушкина, любовь, недопонимание, хитрость и снова любовь
  • Инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет», Александринский театр, песни, танцы, немного утопии и право на мечту

Текст — «Про себя и вслух»:

  • «Степь» Оксаны Васякиной, как найти в русской степи связь с Родиной и отцом
  • «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, новая книга автора «Петровых в гриппе»
  • «Полка: О главных книгах русской литературы», доступно и содержательно о русской литературе
  • «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова, документальный роман о жизни сына Цветаевой в Москве 1940-х и во время войны
  • Подкаст «Время и деньги», из каких мелочей сложилась история России
  • «Археология русского интернета» Натальи Конрадовой, как в СССР мечтали об интернете
  • «Саша, привет!» Дмитрия Данилова, успешный драматург возвращается к прозе

IT-проекты — «Цифра в жизни»:

  • Atomyze, оператор информсистемы цифровых финансовых активов
  • Орнамика, алгоритм для анализа узоров народов России и мира
  • «Снова в дело», маркетплейс для продажи вторсырья
  • Fura, помощник большегруза
  • Medical Neuronets, искусственный интеллект смотрит на рентгеновские снимки

Музыка — «Сам себе музыкант»:

  • Banvivan, альбом «отошел», томный бунт с матерком и претензией
  • Kedr Livanskiy, альбом Liminal Soul, душевная электроника с ангельским голосом
  • «Диктофон», альбом «Звуки природы», городской поп-панк для романтиков
  • Green Apelsin, альбом «Северный ветер», дальневосточный фолк, который оценила и аудитория, и именитый лейбл
  • Леонид Федоров, альбом «Последний друг», «Мир ужасный и опасный, удивительно прекрасный»

Общество — «Человек человеку человек»:

  • Туры для пожилых людей «Открывая двери, открываем сердца»
  • «Просто спросить», простые ответы на сложные вопросы
  • «Помощь», благотворительность как часть лайфстайла
  • «Ночлежка», транзитное трудоустройство бездомных людей
  • «Альцрус», фонд помощи людям с деменцией и их близким
  • «Живи без страха», своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний

Креативные пространства — «Культурная среда»:

  • Мира центр, новый центр притяжения в Суздале
  • «На заводе», креативный кластер в Сысерти
  • «Пакгаузы» на Стрелке, главная культурная реновация Нижнего Новгорода
  • ГЭС-2, главный ДК страны
  • Кинотеатр «Художественный», старое кино, которого очень долго ждали

Большой бизнес — «Корпорации людям»:

  • «Яндекс», бесплатные поездки для НКО и их подопечных
  • «Билайн» и Everland, платформа для обучения и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья
  • МТС, благотворительный проект «Поколение М»
  • СУЭК, грантовая программа для малых городов
  • «Катрен», образовательный проект для детей из приемных семей
  • «Фосагро», проекты по повышению цифровой грамотности и безопасности для жителей Череповца

Специальная номинация — «Теория и практика важных дел»:

  • «Сделано в Арктике», достойные товары из Арктики
  • Create & Sell, поддержка и продвижение талантов
  • «Кубики счастья», серия мастер-классов
  • «Теплее вместе», поддержка мам, воспитывающих детей с особыми потребностями
  • «МАМА», поддержка мам, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
  • «Россия — страна ученых», образовательно-туристический проект

Конкурсная программа проходит в три этапа: лонг-лист был сформирован в апреле-августе, шорт-лист — в октябре. Голосование на сайте проекта «Сноб» завершится 25 ноября. В этом году, как и в прошлом, редакция «Сноба» сформировала по каждой из номинаций отдельные экспертные советы.

Церемония вручения 11-й премии «Сделано в России» пройдет 30 ноября в Театре Ермоловой в формате постановки. Режиссер премии — Савва Савельев.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статья«Я столкнулся со стеной непонимания»: артист ФЕДЯ представил новый трек

Похожие статьиПредоставлено автором