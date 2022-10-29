Объявлен шорт-лист премии «Сноба» «Сделано в России — 2022»

Экспертный совет сформировал шорт-листы премии «Сделано в России» в 14 номинациях. На сайте «Сноба» началось открытое голосование за номинантов.
Экспертный совет сформировал шорт-листы премии «Сделано в России — 2022» в 14 номинациях. «Сноб» публикует результаты и объявляет о старте открытого голосования за претендентов на премию. Принять участие в голосовании можно на странице премии по ссылке. Выбрать понравившегося кандидата в шорт-листе может любой желающий. Дата окончания голосования — 25 ноября.
Шорт-лист в номинации о кино, сериалах и анимации — «Фокус внимания»:
- Сериал «Нулевой пациент», история о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе, которая случилась в 1988 году в Элисте
- Сериал «Ваша честь», противостояние Олега Меньшикова и Алексея Серебрякова в ролях следователя и бандита
- Сериал «Почка», чиновник-взяточник и библейские мотивы
- Фильм «Ника», когда вундеркинд вырастает и теряет свой дар
- Фильм «Межсезонье», Ромео и Джульетта или Бонни и Клайд?
- Cериал «Трудные подростки — 2», кто кого перевоспитает
- Документальный YouTube-сериал «История русской поп-музыки 1991–1999», «Я не вижу ваших рук!»
Мода и дизайн — «Содержание формы»:
- Avgvst, украшения для тех, кто не носит украшения
- Sintezia, суровая обувь родом из Питера
- Giardino Magico, ароматы итальянских садов в российской упаковке
- Front, маркетплейс для молодых дизайнеров и брендов и одновременно площадка для популяризации национального костюма
- Shu, повседневная одежда и ничего лишнего
- Colorplay, хлопковая одежда для дома и путешествий
Наука и технологии — «Искатели»:
- Лаборатория перспективной солнечной энергетики МИСИС, «всепогодные» солнечные батареи
- Алексей Осадчий, алгоритм для поиска эпилептических очагов в мозге
- Николай Андреев, популяризация математики
- Данила Фоминиченко, перчатка, озвучивающая язык жестов
- Ученые петербургского университета ИТМО, нити для медицинских швов из паутины
- Исследователи из Владимирского государственного университета, система вспомогательного кровообращения
Городская среда — «Среда обитания»:
- «Том Сойер Фест», реставрация старых домов как городской праздник
- «Суперметалл», офисный кластер из будущего
- Пекарня Brod, арктическая пекарня
- «Нормальное место», креативный кластер от неравнодушных
- «Поле», русский Бергхайн в Москве
Эногастрономия — «На вкус и цвет»:
- Вина «Шумринка», самые титулованные молодые вина
- Сидры Максима Брехта, подмосковный сидр по винным стандартам
- Вина Арпачина, элитные автохтоны с донского хутора
- Ресторан Sangre Fresca, место, где учат «целовать» мескаль
- Ресторан «Тунгуска», сохранение и развитие сибирской кухни
Путешествия — «По России с любовью»:
- Маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце», не только заводы и шахты
- «Все — на завод!», первый российский путеводитель по промышленному туризму
- Центр туризма «Абрау-Дюрсо», рыбалка и Spa для ценителей вина
- Клуб путешествий «Лес и ветер», путешествия, которые соединяют народы
- Dom&Go, сервис по аренде фургонов для путешествий
- Глэмпинг «Под небом», пятизвездочный отель в палатках
- Программы поездок на Камчатку, компания Zима Lето, Дальний Восток на любой вкус
- Baikal View, больше чем отель в сердце Байкала
- Чартерная программа «Москва — Махачкала — Москва», четыре республики в одном туре
Театр — «Место действия»:
- Мюзикл «Кабаре», Театр наций, знаменитый мюзикл о жизни кабаре на фоне неотвратимо надвигающегося фашизма
- Спектакль «Сирано де Бержерак», театр «Около дома Станиславского», нежный Сирано и Роксана со шпагой
- Спектакль «Берегите ваши лица», спектакль по поэтическим текстам Андрея Вознесенского и воспоминаниям художника Владислава Мамышева-Монро
- Спектакль «Вишневый сад», Театр на Бронной, актуальная классика в современной постановке
- Моноспектакль «Жирная Люба», Московский еврейский театр «Шалом», о первой влюбленности, первых друзьях и врагах
- Спектакль «Слуга двух господ. Russian edition», театр им. Пушкина, любовь, недопонимание, хитрость и снова любовь
- Инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет», Александринский театр, песни, танцы, немного утопии и право на мечту
Текст — «Про себя и вслух»:
- «Степь» Оксаны Васякиной, как найти в русской степи связь с Родиной и отцом
- «Оккульттрегер» Алексея Сальникова, новая книга автора «Петровых в гриппе»
- «Полка: О главных книгах русской литературы», доступно и содержательно о русской литературе
- «Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова, документальный роман о жизни сына Цветаевой в Москве 1940-х и во время войны
- Подкаст «Время и деньги», из каких мелочей сложилась история России
- «Археология русского интернета» Натальи Конрадовой, как в СССР мечтали об интернете
- «Саша, привет!» Дмитрия Данилова, успешный драматург возвращается к прозе
IT-проекты — «Цифра в жизни»:
- Atomyze, оператор информсистемы цифровых финансовых активов
- Орнамика, алгоритм для анализа узоров народов России и мира
- «Снова в дело», маркетплейс для продажи вторсырья
- Fura, помощник большегруза
- Medical Neuronets, искусственный интеллект смотрит на рентгеновские снимки
Музыка — «Сам себе музыкант»:
- Banvivan, альбом «отошел», томный бунт с матерком и претензией
- Kedr Livanskiy, альбом Liminal Soul, душевная электроника с ангельским голосом
- «Диктофон», альбом «Звуки природы», городской поп-панк для романтиков
- Green Apelsin, альбом «Северный ветер», дальневосточный фолк, который оценила и аудитория, и именитый лейбл
- Леонид Федоров, альбом «Последний друг», «Мир ужасный и опасный, удивительно прекрасный»
Общество — «Человек человеку человек»:
- Туры для пожилых людей «Открывая двери, открываем сердца»
- «Просто спросить», простые ответы на сложные вопросы
- «Помощь», благотворительность как часть лайфстайла
- «Ночлежка», транзитное трудоустройство бездомных людей
- «Альцрус», фонд помощи людям с деменцией и их близким
- «Живи без страха», своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний
Креативные пространства — «Культурная среда»:
- Мира центр, новый центр притяжения в Суздале
- «На заводе», креативный кластер в Сысерти
- «Пакгаузы» на Стрелке, главная культурная реновация Нижнего Новгорода
- ГЭС-2, главный ДК страны
- Кинотеатр «Художественный», старое кино, которого очень долго ждали
Большой бизнес — «Корпорации людям»:
- «Яндекс», бесплатные поездки для НКО и их подопечных
- «Билайн» и Everland, платформа для обучения и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья
- МТС, благотворительный проект «Поколение М»
- СУЭК, грантовая программа для малых городов
- «Катрен», образовательный проект для детей из приемных семей
- «Фосагро», проекты по повышению цифровой грамотности и безопасности для жителей Череповца
Специальная номинация — «Теория и практика важных дел»:
- «Сделано в Арктике», достойные товары из Арктики
- Create & Sell, поддержка и продвижение талантов
- «Кубики счастья», серия мастер-классов
- «Теплее вместе», поддержка мам, воспитывающих детей с особыми потребностями
- «МАМА», поддержка мам, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью
- «Россия — страна ученых», образовательно-туристический проект
Конкурсная программа проходит в три этапа: лонг-лист был сформирован в апреле-августе, шорт-лист — в октябре. Голосование на сайте проекта «Сноб» завершится 25 ноября. В этом году, как и в прошлом, редакция «Сноба» сформировала по каждой из номинаций отдельные экспертные советы.
Церемония вручения 11-й премии «Сделано в России» пройдет 30 ноября в Театре Ермоловой в формате постановки. Режиссер премии — Савва Савельев.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).
С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.