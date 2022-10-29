Объявлен шорт-лист премии «Сноба» «Сделано в России — 2022»

Экспертный совет сформировал шорт-листы премии «Сделано в России» в 14 номинациях. На сайте «Сноба» началось открытое голосование за номинантов.

Экспертный совет сформировал шорт-листы премии «Сделано в России — 2022» в 14 номинациях. «Сноб» публикует результаты и объявляет о старте открытого голосования за претендентов на премию. Принять участие в голосовании можно на странице премии по ссылке. Выбрать понравившегося кандидата в шорт-листе может любой желающий. Дата окончания голосования — 25 ноября.

Шорт-лист в номинации о кино, сериалах и анимации — «Фокус внимания»:

Сериал «Нулевой пациент», история о первой вспышке ВИЧ в Советском Союзе, которая случилась в 1988 году в Элисте

Сериал «Ваша честь», противостояние Олега Меньшикова и Алексея Серебрякова в ролях следователя и бандита

Сериал «Почка», чиновник-взяточник и библейские мотивы

Фильм «Ника», когда вундеркинд вырастает и теряет свой дар

Фильм «Межсезонье», Ромео и Джульетта или Бонни и Клайд?

Cериал «Трудные подростки — 2», кто кого перевоспитает

Документальный YouTube-сериал «История русской поп-музыки 1991–1999», «Я не вижу ваших рук!»

Мода и дизайн — «Содержание формы»:

Avgvst, украшения для тех, кто не носит украшения

Sintezia, суровая обувь родом из Питера

Giardino Magico, ароматы итальянских садов в российской упаковке

Front, маркетплейс для молодых дизайнеров и брендов и одновременно площадка для популяризации национального костюма

Shu, повседневная одежда и ничего лишнего

Colorplay, хлопковая одежда для дома и путешествий

Наука и технологии — «Искатели»:

Лаборатория перспективной солнечной энергетики МИСИС, «всепогодные» солнечные батареи

Алексей Осадчий, алгоритм для поиска эпилептических очагов в мозге

Николай Андреев, популяризация математики

Данила Фоминиченко, перчатка, озвучивающая язык жестов

Ученые петербургского университета ИТМО, нити для медицинских швов из паутины

Исследователи из Владимирского государственного университета, система вспомогательного кровообращения

Городская среда — «Среда обитания»:

«Том Сойер Фест», реставрация старых домов как городской праздник

«Суперметалл», офисный кластер из будущего

Пекарня Brod, арктическая пекарня

«Нормальное место», креативный кластер от неравнодушных

«Поле», русский Бергхайн в Москве

Эногастрономия — «На вкус и цвет»:

Вина «Шумринка», самые титулованные молодые вина

Сидры Максима Брехта, подмосковный сидр по винным стандартам

Вина Арпачина, элитные автохтоны с донского хутора

Ресторан Sangre Fresca, место, где учат «целовать» мескаль

Ресторан «Тунгуска», сохранение и развитие сибирской кухни

Путешествия — «По России с любовью»:

Маршрут «Кузбасс. Огонь в сердце», не только заводы и шахты

«Все — на завод!», первый российский путеводитель по промышленному туризму

Центр туризма «Абрау-Дюрсо», рыбалка и Spa для ценителей вина

Клуб путешествий «Лес и ветер», путешествия, которые соединяют народы

Dom&Go, сервис по аренде фургонов для путешествий

Глэмпинг «Под небом», пятизвездочный отель в палатках

Программы поездок на Камчатку, компания Zима Lето, Дальний Восток на любой вкус

Baikal View, больше чем отель в сердце Байкала

Чартерная программа «Москва — Махачкала — Москва», четыре республики в одном туре

Театр — «Место действия»:

Мюзикл «Кабаре», Театр наций, знаменитый мюзикл о жизни кабаре на фоне неотвратимо надвигающегося фашизма

Спектакль «Сирано де Бержерак», театр «Около дома Станиславского», нежный Сирано и Роксана со шпагой

Спектакль «Берегите ваши лица», спектакль по поэтическим текстам Андрея Вознесенского и воспоминаниям художника Владислава Мамышева-Монро

Спектакль «Вишневый сад», Театр на Бронной, актуальная классика в современной постановке

Моноспектакль «Жирная Люба», Московский еврейский театр «Шалом», о первой влюбленности, первых друзьях и врагах

Спектакль «Слуга двух господ. Russian edition», театр им. Пушкина, любовь, недопонимание, хитрость и снова любовь

Инклюзивный мюзикл «Жаль, что тебя здесь нет», Александринский театр, песни, танцы, немного утопии и право на мечту

Текст — «Про себя и вслух»:

«Степь» Оксаны Васякиной, как найти в русской степи связь с Родиной и отцом

«Оккульттрегер» Алексея Сальникова, новая книга автора «Петровых в гриппе»

«Полка: О главных книгах русской литературы», доступно и содержательно о русской литературе

«Парижские мальчики в сталинской Москве» Сергея Белякова, документальный роман о жизни сына Цветаевой в Москве 1940-х и во время войны

Подкаст «Время и деньги», из каких мелочей сложилась история России

«Археология русского интернета» Натальи Конрадовой, как в СССР мечтали об интернете

«Саша, привет!» Дмитрия Данилова, успешный драматург возвращается к прозе

IT-проекты — «Цифра в жизни»:

Atomyze, оператор информсистемы цифровых финансовых активов

Орнамика, алгоритм для анализа узоров народов России и мира

«Снова в дело», маркетплейс для продажи вторсырья

Fura, помощник большегруза

Medical Neuronets, искусственный интеллект смотрит на рентгеновские снимки

Музыка — «Сам себе музыкант»:

Banvivan, альбом «отошел», томный бунт с матерком и претензией

Kedr Livanskiy, альбом Liminal Soul, душевная электроника с ангельским голосом

«Диктофон», альбом «Звуки природы», городской поп-панк для романтиков

Green Apelsin, альбом «Северный ветер», дальневосточный фолк, который оценила и аудитория, и именитый лейбл

Леонид Федоров, альбом «Последний друг», «Мир ужасный и опасный, удивительно прекрасный»

Общество — «Человек человеку человек»:

Туры для пожилых людей «Открывая двери, открываем сердца»

«Просто спросить», простые ответы на сложные вопросы

«Помощь», благотворительность как часть лайфстайла

«Ночлежка», транзитное трудоустройство бездомных людей

«Альцрус», фонд помощи людям с деменцией и их близким

«Живи без страха», своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний

Креативные пространства — «Культурная среда»:

Мира центр, новый центр притяжения в Суздале

«На заводе», креативный кластер в Сысерти

«Пакгаузы» на Стрелке, главная культурная реновация Нижнего Новгорода

ГЭС-2, главный ДК страны

Кинотеатр «Художественный», старое кино, которого очень долго ждали

Большой бизнес — «Корпорации людям»:

«Яндекс», бесплатные поездки для НКО и их подопечных

«Билайн» и Everland, платформа для обучения и трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья

МТС, благотворительный проект «Поколение М»

СУЭК, грантовая программа для малых городов

«Катрен», образовательный проект для детей из приемных семей

«Фосагро», проекты по повышению цифровой грамотности и безопасности для жителей Череповца

Специальная номинация — «Теория и практика важных дел»:

«Сделано в Арктике», достойные товары из Арктики

Create & Sell, поддержка и продвижение талантов

«Кубики счастья», серия мастер-классов

«Теплее вместе», поддержка мам, воспитывающих детей с особыми потребностями

«МАМА», поддержка мам, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью

«Россия — страна ученых», образовательно-туристический проект

Конкурсная программа проходит в три этапа: лонг-лист был сформирован в апреле-августе, шорт-лист — в октябре. Голосование на сайте проекта «Сноб» завершится 25 ноября. В этом году, как и в прошлом, редакция «Сноба» сформировала по каждой из номинаций отдельные экспертные советы.

Церемония вручения 11-й премии «Сделано в России» пройдет 30 ноября в Театре Ермоловой в формате постановки. Режиссер премии — Савва Савельев.

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