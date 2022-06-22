Создаем духи, рисуем скетчи, знакомимся с модными десертами

Фестиваль «Модная столица» в рамках Московской недели моды дает возможность не только познакомиться с самыми яркими и интересными работами модельеров, послушать рассказы успешных дизайнеров, окунуться в мир красок и стиля, но и открывает новые возможности для тех, кто хочет творить. На площадках в центре и округах гостей ждут увлекательные творческие и кулинарные мастер-классы. Также на окружных площадках можно посмотреть оригинальные спектакли, которые подготовили молодые творческие коллективы.

На площади Революции посетителей ждут занятия с профессиональными преподавателями и дизайнерами, которые расскажут, как появляются идеи, объяснят, как работать с выкройками и научат создавать капсульные коллекции.

На Тверском бульваре с 24 по 26 июня будет открыт Fashion- маркет. Гости площадки также могут посетить салон красоты, где работают профессиональные визажисты, мастер-классы по йоге и пилатесу, лекции по созданию собственного образа и многие другие.

На Тверской площади посетителей приглашают на образовательную программу РГУ имени А. Н. Косыгина, где расскажут о создании модных фасонов, украшений, а еще научат секретам макияжа.

На Ореховом бульваре в Зябликово, Профсоюзной улице в Обручевском районе и в сквере у Гольяновского пруда гостей приглашают освоить секреты приготовления блюд оригинальной и вкусной органической кухни. На площади Славы в Кузьминках, на улице Теплый стан и Святоозерской улице (район Косино-Ухтомский) узнаем, как приготовить десерты, которые никого не оставят равнодушными.

В дни фестиваля на улицах Перерве в Марьино и Городецкой в районе Новокосино открыты Модельные школы, где опытные преподаватели рассказывают о том, что такое фотошутинг, знакомят с основами актерского мастерства и помогают понять, какую роль играет сценическая пластика. Юных посетителей ждут занятия по хореографии, фотопозированию, правильной походке и сценической речи, а по окончании мастер-класса ребенок получает сертификат о прохождении курса.

О главных о фуд-трендах наступившего сезона узнают гости площадок на Матвеевской и Вешняковской улицах. Здесь же будут готовить свекольное печение, корзиночки на овсянке и пряную чечевицу.

В Парфюмерном ателье на Коптевском бульваре проходят занятия по созданию ароматов, разработке дизайна флаконов и упаковки.

Как рисовать модные скетчи, почему важно знать, что такое зазор, на что в первую очередь обращают внимание опытные художники и как буквально парой штрихов передать главное, рассказывают на творческих мастер-классах, которые открыты на улицах Матвеевской, Теплый стан, Адмирала Руднева (Южное Бутово), Святоозерской, Ключевой, Вешняковской, скверах у Гольяновского пруда, на улице Хачатуряна (район Отрадное), Коптевском бульваре и на бульварной зоне 16 микрорайона в Зеленограде.

В сквере рядом с метро «Некрасовка» будет интересно тем, кто любит делать оригинальные сувениры. Здесь и рисуют акварель, и собирают картину из полевых сухоцветов под стеклом, и занимаются объемными иллюстрациями, чтобы получилось трехмерное изображение из цветов и красок, а также постигают основы флористики и собирают модные букеты.

А на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская в Куркино и на бульварной зоне 16 микрорайона Зеленограда будут рады видеть всех, кому интересны разнообразные материалы и краски. Здесь делаем букеты, знакомимся с текстурами тканей, создаем эскизы неповторимых летних образов и учимся выполнять коллажи.

Бульвар Дмитрия Донского в Северном Бутово предлагает познакомиться с историей журнальной fashion-иллюстрации и fashion-коллажа, а также узнать интересные факты о русской бальной моде и русских парадных военных костюмах.

На Ореховом бульваре на творческих мастер-классах научат создавать яркие аксессуары, придумывать авторские принты, а также помогут разобраться в разных модных стилях и познакомят с различными направлениях в моде. Например, можно будет расписать футболку настоящими кляксами, создать дизайн сумки методом иллюстрации или сделать сумку-пакет из крафтовой бумаги.

А еще в вечерние часы (20-23 июня 18:00-19:00, 24-26 июня 17:00-19:00) всех гостей окружных площадок приглашают посмотреть спектакли по мотивам любимых и всем хорошо знакомых детских сказок, кукольные спектакли и выступления кавер-групп. Свои постановки, например, покажут Театр Ля Друзья, Театр Булгакова, Театр Старая сказка. А вспомнить популярные мелодии и даже исполнить их помогут кавер-группы LARIONA, и Black Tie, джаз-кавер бэнд Singing Delivery, кавер-группа студии творческого развития «Поколение Оперение» и многие другие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.