Кинопоказы, концерты и лекции парках Москвы

21 июня в Саду им. Баумана пройдет тематический кинопоказ художественного фильма «А зори здесь тихие» (1972 г.). Показ организован совместно с Киностудией им. М. Горького – одной из старейших и крупнейших в России. Советский фильм расскажет о судьбе группы девушек-зенитчиц, которая вынуждена вступить в неравный бой с фашистскими десантниками. Эти девчонки мечтали о большой любви, семейном тепле – но на их долю выпала жестокая война, и они до конца выполнили свой воинский долг. Начнется кинопоказ в 19:00.

Также в Саду им. Баумана продолжается джазовый сезон. Уже не первый год в летний сезон можно насладиться джазом в живом исполнении в тени деревьев уютного Сада. 23 июня в 19:30 посетители смогут послушать Les Cornichons – итальянские и французские мелодии в джазовой обработке.

В зоне отдыха «Терлецкая дубрава» 22 июня можно посетить лекцию «Как устроены стихи?». Семейный клуб «Выше Вишен» приглашает учеников 4-6 классов на открытый практикум. На практикуме встрече с участниками разберут сложные понятия, попробуют лайфхаки для анализа стихов, почувствуют себя авторами современной поэзии. Гостей ждут в Лектории дубрава в 12:00.

Также в зоне отдыха возобновляется цикл встреч с экологом, посвященных охраняемым видам животных и растений Москвы. На второй встрече гости парка познакомятся с историей Красной книги нашего города и целях ее создания. Участники встречи смогут задать вопросы специалисту о растениях, встреченных в летнем лесу. Сбор гостей на сцене павильона «Лекторий» в 16:00 26 июня.

24 июня в летнем павильоне парка «Красная Пресня» пройдут занятия по хоровому пению для людей старшего поколения. Участники смогут научиться правильно дышать и свободно управлять своим голосом, а также получить навыки пения в хоре. Стать частью творческого коллектива могут все желающие москвичи старшего возраста: мужчины старше 60 и женщины старше 55 лет. Начало в 10:00.

24 июня на основной территории Таганского парка пройдет кинопоказ на свежем воздухе. Зрители смогут посмотреть советский художественный фильм «Старики-разбойники», поставленный на «Мосфильме» в 1971 году режиссёром Эльдаром Рязановым. Зрители увидят историю следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пенсионного возраста. Героя пытаются освободить от должности, так как на его место есть кандидат, присланный «сверху». Вместе со своим старинным другом, инженером Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление, раскрыв которое он сможет доказать свою необходимость и незаменимость. Начнется кинопоказ в 20:00.

25 июня в парке у прудов «Радуга» состоятся соревнования по волейболу в рамках спартакиады «Кубок префекта ВАО-2022». В соревнованиях примут участие юные спортсмены районов Восточного округа Москвы. Мероприятие завершится награждением победителей и поощрением участников. Соревнования проводятся с целью популяризации здорового образа жизни и спортивных занятий. Старт игр пройдет в 10:00.

25 июня в Гончаровском парке пройдет фестиваль «Собаки в городе» – летний городской фестиваль расскажет об ответственном содержании собак в мегаполисе, а также о гармоничном сосуществовании хозяина и питомца. На фестивале посетители парка смогут познакомиться с животными из приютов, забрать животное домой, посетить тематические лекции, поучаствовать в мастер-классах и конкурсах, пообщаться с волонтерами и ветеринарами. Начало фестиваля в 11:00.

Вход на все мероприятия свободный.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.