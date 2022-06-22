Московская неделя моды открылась показами дизайнеров моды в столице

20 июня открылась Московская неделя моды. Всего в ближайшие дни состоится 125 показов 200 дизайнерских брендов из разных городов России, а эксперты модной индустрии проведут паблик-токи, лекции и дискуссионные сессии. Москвичи и гости столицы смогут посетить открытые показы.

В первый день состоялись показы брендов: LENA KARNAUHOVA, LOKOTO, Maria Ovsyannikova, FASHION REBELS, Slavа Zaitsev, Lubovi, Julia Dalakian, COSHÈ, IANIS CHAMALIDY, DAS.

Десять дизайнеров показали свои коллекции в парке «Зарядье», среди которых как уже известные имена, так и молодые таланты.

«Площадка Московской недели моды позволяет не только обсудить перспективы развития отрасли, но и рассказать потенциальным потребителям о российских брендах, поскольку нашим производителям зачастую не хватает именно узнаваемости. Так, в рамках профессионального шоу-рума будут присутствовать более 200 байеров, которые смогут заключить контракты на действующие и будущие коллекции, что позволит бизнесу инвестировать в свои проекты», — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В ГУМе состоялся большой показ российских брендов одежды. В показе приняли участие 18 известных отечественных марок, среди которых RUBAN, Rogov, Daniil Berg, LES’, YANA, ARTEM KRIVDA, CHAPURIN, MASTERPIECE, GOOROO, NAKED SHOULDERS, SIAMM SIAMM, LOOM, DBRKV BY KATYA, DONRYAKOVA, VOLKY, ARNY PRAHT, ELLYME.

На Тверской площади проходили открытые мастер-классы по конструированию виртуальной одежды, 3D-моделированию ювелирных украшений и моделированию аксессуаров. Там же жители и гости столицы могли послушать лекцию «Новейшие макротенденции моды 2022-2023».

Уже 23 июня в «Зарядье» откроется маркет при участии Lcls.ru, маркет в Северном тоннеле, а 24 июня начнет работать маркет в Торговой галерее Seasons. Маркеты будут работать до 26 июня. Вход свободный.

В Музее моды в Гостином дворе уже действует закрытый B2B-шоурум дизайнерских брендов.

21 июня стартовали показы на ВДНХ.

С 20 по 26 июня Московская неделя моды совместно с VK Клипы проводит челлендж #МоднаяПримерка. Пользователи покажут, как они собираются на показы (POV: тебя пригласили на неделю моды). Участие смогут принять не только непосредственно гости Московской недели моды, а также все, кто хотел бы оказаться на показах и любит моду. В проекте примут участие стилисты, фэшн-блогеры, визажисты и другие креаторы: Alex in style, Никита Захаров, стилист и популярный fashion-креатор, Вэл Ли иллюстратор и NFT художник, Елена Князева, Маша Курочкина (@kurochkinamakeup), Елена Юлкина, визажист и бьюти-блогер миллионник.

Показы Московской недели моды также доступны онлайн: прямые трансляции Московской недели моды проходят на платформе ВКонтакте в сообществе, в разделе VK Видео и на сайте СМИ АртМосковия.

LENA KARNAUHOVA

Коллекция бренда Lena Karnauhova под названием Silence («Тишина») построена на свободных силуэтах и струящихся тканях и выдержана в спокойных базовых оттенках, которые были точечно разбавлены ярко-розовым и оранжевым цветами. Через простые и понятные вещи дизайнер хотела донести до зрителя идею внутреннего комфорта, построенного на тишине. В коллекцию вошла целая капсула струящихся платьев, мужские и женские брючные костюмы, акцентное дутое пальто, ансамбли с этническими мотивами, навевающими дух кочевнической свободы.

LOKOTO

Дизайнер бренда Лена Аникеева на Московской неделе моды представила футуристично-минималистскую коллекцию Nebula. Открывал показ цифровой аватар, ставший связующим звеном для онлайн- и офлайн-линейки бренда и отражающий идею коллекции об образе человека из будущего. В Nebula вошли безупречно скроенные вещи, которые одновременно выглядят и просто, и сложно: платья-трапеции, брюки со шлейфом, удлиненный жакет с нестандартным воротником, асимметричные юбки и универсальные кроп-топы. В цветовую гамму коллекции вошли белый, серый, черный, синий, красный и оранжевый цвета. Принты и замысловатый декор отсутствовали — всю «украшательскую» роль на себя взял неординарный крой.

Maria Ovsyannikova

Новая коллекция дизайнера Марии Овсянниковой была вдохновлена конным спортом. В линейке воздушные полупрозрачные ткани гармонично соседствовали с грубой кожей и акцентной обувью. Ключевыми аксессуарами стали широкополая шляпа и плоские сумки, декорированные вплетенными конскими волосами. В коллекции присутствовали как экстравагантные вещи вроде кожаного пальто с фактурным плетением, так и вполне понятные платья макси из струящегося шелка, кожаные мини-юбки, пиджаки в мужском стиле.

FASHION REBELS

Дизайнер бренда Валентина Муховикова поставила перед собой задачу рассказать с помощью новой коллекции визуальную историю об истинной интеллектуальной гедонистике современности. Помимо классических пиджаков и брючных костюмов, в коллекции были представлены и более эффектные вещи, которые наиболее сильно отражали суть коллекции: это и розовый виниловый плащ, и несколько платьев, расшитых пайетками или крупными стразами, и жакет с принтом в виде изображения греческого божества. Самым заметным аксессуаром стала большая сумка-шопер, дополняющая образы с романтичными платьями.

Slava Zaitsev

Показ Вячеслава Зайцева прошел в амфитеатре парка «Зарядье». На Московской неделе моды Дом моды Slava Zaitsev презентовал коллекцию pret-a-porter de luxe «Ноктюрн», в которой соединились театральность, элегантность, классические силуэты и буйство принтов и красок. Модели плавно шли по импровизированному подиуму в утонченных образах, среди которых особенно запомнились струящиеся кафтаны из шифона и шелка с цветочными мотивами, вечерние ансамбли из золотой парчи и «красный блок» коллекции. Каждый наряд сопровождался шляпкой – маленьким произведением искусства. Мужская часть коллекции оказалась не менее интересной: были представлены богато украшенные костюмы-двойки, пиджаки с растительными орнаментами в духе романтизма.

LUBOVI

LUBOVI – молодой бренд одежды, придерживающийся вектора экологичного развития. При производстве одежды марка использует только натуральные материалы и упаковку из переработанного сырья. На показе бренда были представлены изделия сразу из двух коллекций — Convoité и Éclat de beauté. Основными цветами стали белый, черный и светло-бежевый. Корсеты, рукава-фонарики и невесомые юбки из черной полупрозрачной шелковой органзы задали коллекции общее романтичное настроение. Помимо инфантильных топов и платьев, бренд LUBOVI также представил базовые топы и шорты из фактурного переработанного хлопка, минималистичное платье A-силуэта и лаконичные жакеты без лацканов.

Julia Dalakian

На Московской неделе моды дизайнер Юлия Далакян впервые презентовала сразу и мужскую, и женскую линейки. Показ начался с театрализованного видеопредставления. Коллекция вдохновлена атмосферой Rock Cafe и пронизана модными цитатами 70-х годов. В линейке бархат сочетается с нежным шифоном, кожа — с бахромой, пайетки — с твидом. Ключевыми моделями женской линии стали кожаные мини и богемные летящие платья миди и макси. В мужской линейке преобладали костюмы, широкие брюки, бархатные бушлаты с авторской аппликацией и пиджаки, декорированные трафаретной печатью. Для финальной проходки модели объединились в пары – получились стильные парные образы, которые еще больше подчеркнули общую идею коллекции.

На Московской неделе моды в Медиахолле 360 прошел показ фильма: «Игорь Гуляев. История создания костюмов для кинофильма «Красная Шапочка».

COSHÈ

В новой коллекции дизайнер бренда COSHÈ сделала ставку на кожаные вещи: жилеты, юбки, мужские и женские бомберы, куртки, платья соседствовали с отличными по фактуре вещами, что создавало сбалансированный контраст. Кожа также нашла свое проявление в виде оторочек на платьях, пиджаках, куртке и классическом тренче. Яркими акцентами в коллекции стали неоново-зеленый спортивный костюм, изумрудный кожаный бомбер и ярко-голубой брючный костюм. Финальным аккордом показа стало белое платье в пол с открытой спиной из струящейся ткани, которое вполне может стать свадебным нарядом для современной невесты.

IANIS CHAMALIDY

Дизайнер из Санкт-Петербурга Янис Чамалиди традиционно представил коллекцию, практически полностью выдержанную в черном цвете. Одежда для реальных людей, хоть и не без нотки авангарда, – так можно охарактеризовать коллекцию DIVIDUUM, которая получилась в меру строгой и графичной. На подиуме Московской недели моды были показаны как женские, так и мужские образы. В женскую линию были включены летящие платья макси, широкие брюки и шорты, сопровождающиеся полупрозрачными бра, брючные костюмы, удлиненные жилеты и классические пальто. Мужская линия состояла из сдержанных костюмов-двоек в паре с чуть прозрачными рубашками, пиджаков, украшенных тонкими нитями из цепочных звеньев, широких шорт и маек нестандартного кроя.

DAS

Коллекция бренда DAS – творение трех дизайнеров, которые решили объединиться и подготовить совместную апсайкл-коллекцию. Новая линейка была вдохновлена эстетикой праздника Ивана Купалы. В нее вошли вязаные вручную вещи, которые, словно паутина, оплетали тела моделей. Некоторые образы дополняли трикотажные и кожаные «гетры». Облегающие платья подружились с вязаными фартуками, а лоснящиеся мужские рубашки – с трикотажными манишками.

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты, которые позволят увидеть столицу через призму моды. Во время прогулки вы познакомитесь с современными музеями, стильными местами города и ресторанами.

Для Московской недели моды Московская фабрика мороженого АО «БРПИ» специально выпустила 4 эксклюзивных вкуса: эскимо «ГРАНАТ–ФИСТАШКА» в горьком шоколаде, эскимо «КЛУБНИКА–БАЗИЛИК» в белом шоколаде, мороженое «АПЕЛЬСИН–ШОКОЛАД» и «ВАНИЛЬ – БЕРЕЗОВЫЙ СОК» в вафельном стаканчике. Вкусы сезона можно приобрести также на городских площадках фестиваля «Московские сезоны».

Специально для гостей Московской недели моды отель «Метрополь», официальный партнер мероприятия, подготовил лимитированную коллекцию десертов. Вишня в молочном шоколаде, карамельный тарт и ежевичный чизкейк станут яркими героями модного сезона. Побалуйте себя в перерывах модных показов – загляните в «Метрополь».

Официальный стилист Московской недели моды — «Моне», официальные отели-партнеры «Метрополь» и «Балчуг Кемпински».

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