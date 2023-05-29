Спектакли Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» посмотрели более 5 тысяч человек

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» завершился Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». В течение десяти дней театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Воркуты, Нижнего Новгорода, Севастополя, Владимира, Перми, Вологды и других городов представляли свои спектакли по произведениям Чехова или о нем самом, а также постановки по А.Н. Островскому в рамках специальной программы «Чехов+».

В этот раз зрителей «Мелиховской весны» ждала новая открытая сцена с увеличенным крытым зрительным залом, которая расположилась в самом сердце чеховской усадьбы на поляне «Крыжовник», она приняла половину всех фестивальных мероприятий. Также спектакли прошли в мелиховской Театральной избе и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра.

Фестиваль традиционно проводит музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области. Помимо профессиональных театров свои постановки на фестивале представили три студенческих коллектива из театральных вузов.

Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области: «Мелиховская весна» прошла в Московской области уже в 23-й раз. В этом году фестиваль принял 20 театральных коллективов и 5300 зрителей. Появилась новая увеличенная сцена, которая дает театрам больше возможностей, позволяет привозить сюда самые технически сложные постановки. Скоро в музее-заповеднике «Мелихово» появится и дополнительная новая инфраструктура. Андрей Юрьевич Воробьев поддержал проект развития усадьбы, и в следующем году, я уверен, мы увидим в Мелихове удобную парковку и другие дополнительные улучшения, которые коснутся сервиса и комфорта посетителей».

Константин Хабенский, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова и Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна»: «Разные театры ставят спектакли на основе произведений А.П. Чехова, и я считаю, что их нужно проверять здесь, в "месте силы". Потому что Мелихово — то место, где зарождались многие знаковые произведения. И эта земля способна дать дополнительный импульс спектаклям или, наоборот, сказать: "Ребята, вы идёте не той дорогой". Чехов может быть разным, провокационным, каким угодно, главное, он должен быть нескучным и живым – это моё понимание. Антон Павлович писал о живых людях, о живых проявлениях, и тем самым перевернул представление о театре, создав новое видение, которое разошлось по всей планете».

В последний день фестиваля была показана постановка «Моя жизнь» по одноименной повести А.П. Чехова от режиссера Сергея Тонышева. Ее представили артисты МХТ имени А.П. Чехова, а после завершения спектакля Константин Хабенский пригласил зрителей выйти в сад усадьбы и вместе с командой фестиваля полить деревья и цветы. Так вместе с гостями команда «Мелиховской весны» дала начало новому этапу в истории фестиваля.

В этом году у фестиваля появился новый фирменный стиль, основанный на рисунках А.П. Чехова – он появился в оформлении сцены, на сувенирной и полиграфической продукции.

Обновление в ближайшие годы предстоит и самой усадьбе. Уже в ближайшее время в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» начнется комплексная реновация. Концептуальной рамкой для развития станет формат сада – «Чехов-сад» станет новым этапом в истории развития территории усадьбы «Мелихово». Так, в музее-заповеднике появятся современный визит-центр и парковка, в рамках благоустройства территорий изменится поведенческий сценарий туристов и появятся новые экспозиции. Финальным этапом станет строительство многофункционального музейно-театрального комплекса «Чехов-центр», который включит театральный, выставочный, концертный залы, фондохранилище с залами открытого хранения.

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