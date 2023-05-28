Русский Демон в стиле фламенко

25 мая на сцене Театра OFF экс-солит Национального балета Испании Адриан Галиа выступил в роли Демона в одноименном спектакле.

Адриан Галиа

Музыкально-поэтическая постановка поэмы Лермонтова «Демон» в исполнении танцоров стиля фламенко испанца Адриана Галиа и россиянки Марианны Астаповой в роли Ангела стала первым после политического кризиса на Украине участием зарубежного артиста в московских театральных постановках. На вопрос, не боится ли он обвинений в симпатиях к России, Адриан ответил, что выступать на сцене это работа артиста и ему всё равно, кто и что об этом думает.

До участия в этом спектакле Адриан Галиа только слышал о русском поэте Лермонтове, но не читал его произведений. Знакомство с поэмой «Демон» стало настоящим открытием для него. «Я прочитал её три раза, потрясённый глубиной образа, - рассказывает артист. - Репетируя роль Демона, я посмотрел картину Врубеля "Демон", и это помогло мне лучше понять и воплотить в танце идею мятущейся души, нарушившей границы дозволенного, пережившей истинное чувство любви, вообще открывшей в себе способность любить». Пожалуй, Демон - трагический и страстный, противоречивый и неожиданно ранимый - лучше всего подходит для воплощения в стиле фламенко. Русская романтическая лирика и чувственный испанский танец впервые сопряжены на одной сцене.

По мнению Адриана, сегодня театр Востока вообще и России в частности «учит театр Запада». Синергия культур, творческих находок и экспериментов рождает новые стили, даёт самые неожиданные результаты. Режиссер Антон Астапов, артисты спектакля постарались создать реальность, в которой нет негатива, а есть пережитое чувство, открытие чего-то нового внутри, познание себя.

Поэму Лермонтова читала актриса театра и кино Мария Лисецкая. В музыкальном сопровождении спектакля прозвучала музыка Чайковского, Рахманинова, Дебюсси, Равеля, Сати в исполнении пианиста Максима Олейникова.

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