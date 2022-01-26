Спроси у Иммануила Канта

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В Музее Иммануила Канта появился новый экспонат — «живой» портрет философа, с которым можно вести беседу.

иммануил кант

Жизнь и любовь, разум и долг, культура и философия — говорить на эти темы можно бесконечно, особенно если твой собеседник — Иммануил Кант. Созданный на основе искусственного интеллекта, с использованием механизмов распознавания речи, а также вероятностного подхода анализа текста, виртуальный профессор отвечает на вопросы собеседника словами и изречениями великого философа. Библиотека ответов была составлена сотрудниками музея и кантоведами и регулярно пополняется. Пополняется и словарь тегов — после каждого взаимодействия с посетителем.

Презентация экспоната и его возможностей состоится в 27 января 2022 в Музее Иммануила Канта на втором этаже. На ней будет присутствовать заместитель директора Кафедрального собора Григорий Гарривич Хуциев и разработчики живой картины. Задать интересующие вопросы спикерам и виртуальному Канту можно в 13.00.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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