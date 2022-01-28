31 января 2022 года, в день рождения народного художника СССР Аркадия Пластова, состоятся знаковые события в учреждениях культуры Ульяновска и Ульяновской области

В этот день, по сложившейся традиции, в 11.00 на бульваре Пластова состоится торжественный митинг и возложение цветов к памятнику художника. Центральной площадкой пластовских мероприятий станет Музей А.А. Пластова (ул. Гончарова,16) – филиал Ульяновского областного художественного музея.

Здесь в 12:00 состоится открытие выставки «А. Пластов. Портрет внука». В экспозиции будут представлены около 20 живописных и графических портретов и сюжетных зарисовок, на которых художник изображает своего внука от младенчества до юношества, в то время, когда Николай Пластов до 16 лет жил в Прислонихе. Проект продолжает ряд мероприятий, посвященных 65-летию заслуженного художника Российской Федерации Николая Николаевича Пластова, которые в декабре 2021 года открылись выставкой работ внука Аркадия Пластова «Николай Пластов. Времена года».

В 12:30 пройдет презентация мультимедийной программы «Ожившая картина А.А. Пластова «Деревенский март».

В 12:45 состоится концерт студентов Ульяновского колледжа культуры и искусства.

Также все желающие смогут познакомиться с постоянной экспозицией Музей А.А. Пластова и выставкой «Времена года» заслуженного художника России Николая Николаевича Пластова, к 65-летию живописца.

В этот же день в 16:00 Галерее Ульяновского отделения Союза художников России откроется выставка ульяновских художников к 129-й годовщине со дня рождения Аркадия Пластова «В пространстве времени».

Областная выставка ульяновских художников обращается к традиционным образам своих современников и нового поколения, композициям любимых уголков родного края. День сегодняшний представлен признанными и молодыми мастерами различных творческих манер реализма и модернистских течений в соединении национальных истоков и общечеловеческих ценностей, связанных с обращением к мифологии, религии и достижениям искусства прошлых веков и крупным философским обобщениям.

31 января в 11.00 в Историко-художественном музее-заповеднике «Прислониха – родина А.А. Пластова» состоится открытие выставки «Грани творчества», приуроченной к 129-й годовщине со дня рождения А.А. Пластова. На выставке будут представлены 20 работ, предоставленные семье художника. Жанровое многообразие представленных произведений поражает: портрет, пейзаж, натюрморт, анималистика – во всех работах ярко проявляется незаурядный талант великого мастера.

Состоится торжественное возложение цветов к памятнику Аркадию Пластову.

Организаторы мероприятия пириглашают жителей и гостей Ульяновска принять участие в торжественных мероприятиях!

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