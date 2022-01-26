В гости к папуасам с Миклухо-Маклаем

В год 175-летия ученого открылся первый в России Онлайн-музей Н.Н. Миклухо-Маклая*, который приглашает в дистанционном формате совершить путешествие по увлекательному миру Берега Маклая, открытого для нас выдающимся соотечественником.

– Николай Николаевич, как пришла идея создать музей своего знаменитого предка?

– Прежде стоит сказать пару слов о миссии Фонда им. Миклухо-Маклая – это сохранение традиций, воспитание уважения к ценностям и культуре народов мира, организация экспедиции, поддержка научных исследований и продвижение гуманистических идеи Н.Н. Миклухо-Маклая о равенстве рас и народов. Музей позволяет решить многие эти задачи и представить людям наследие выдающегося ученого-путешественника.

Все мы коллекционеры, собиратели от природы. Идея создания музея, который будет служить каждому человеку, началась после экспедиции по следам моего двоюродного прапрадеда, которую я организовал в 2017 году с командой ученых из Москвы и Санкт-Петербурга. Целью ее было проведение всесторонних научных исследований, результат которых можно посмотреть на страницах нашего Фонда в виде реализованных проектов, а также в публикациях, которые были сделаны мной уже в качестве научного сотрудника Института востоковедения Российской академии наук.

Именно коренные жители – папуасы Берега Маклая, с которыми у нас состоялась незабываемая встреча, подтолкнули меня к созданию музея, который сейчас доступен абсолютно каждому. Его основой стала коллекция, имеющая высокую научную и культурную ценность, преподнесенная мне в дар местными жителями, наказавшими показать ее россиянам, как когда-то в XIX веке сделал Миклухо-Маклай.

История начиналась с того, что я попросил старейшин принести и показать то, что относится к предметам их материальной культуры и быта, чем они пользуются сейчас. Это вызвало их удивление, но я объяснил, что это может быть интересно не только для россиян, но и для всего мира в связи с тем, что подобную коллекцию Николай Николаевич собирал 150 лет назад и сейчас это поспособствует, благодаря сравнению, выявить те изменений, которые произошли в быте коренных жителей северо-востока острова Новая Гвинея.

Я показал заранее подготовленные фото тех коллекций и предметов, которые были переданы семьей Миклухо-Маклая в Кунсткамеру, и реакция была незабываемой – одобрительные возгласы и бурное обсуждение, а через некоторое время они признались, что многими предметами пользуются и сейчас.

На следующее утро со всех уголков Берега Маклая в деревню Горенду к хижине, где мы остановились, стали приносить все, чем пользуются в повседневной жизни и во время праздников. Каждая семья подходила и объясняла, зачем они нужны, как они используются. Нам удалось сделать фото-видео фиксацию, записать их комментарии.

Старейшины Ябой и Асель-Туй сообщили всем, что предметы, которые каждый приносит, Маклай покажет в России и объяснили, что все, что они принесут станет частью новой коллекции современного Маклая. Асель-Туй сказал, что все предметы они передадут безвозмездно, от сердца к сердцу. Это было очень трогательно, так как я чувствовал ту незримую нить, которая связывает через века всех нас – и меня, и друзей-папуасов, папуа-новогвинейцев, что будет вернее, и россиян, хорошо знакомых с путешествиями отважного первопроходца, думающего, что отправляется на верную гибель, так как ходили слухи о кровожадности папуасов.

Николай Николаевич развенчал навсегда этот миф, опровергнув информацию об агрессивности местных жителей, подогреваемую в то время в некоторых европейских странах, и оставил после себя актуальное и сегодня идеологическое наследие о равенстве рас и народов, важность уважительного отношения к традициям и культуре всех народов мира.

– А почему был выбран именно онлайн-формат?

– В нынешних реалиях, к сожалению, проводить очные мероприятия, экспедиции становится все сложнее из-за эпидемиологической обстановки и всем нам приходится адаптироваться – мы стараемся перенести свою деятельность в виртуальное пространство.

После успешного опыта организации и проведения очных выставочных и музейных проектов, которые, к сожалению, не могут быть доступны для посетителей ежедневно, для музея был выбран онлайн-формат на русском и английском языках.

Также не секрет, что молодежь XXI века предпочитает получать информацию в электронном виде, виртуально. Все это и было аккумулировано в Онлайн-музее Н.Н. Миклухо-Маклая.

– Какая основная цель Онлайн-музея и чем он уникален?

– В первую очередь, Онлайн-музей создан с целью сохранения научного, идеологического наследия и увековечивания памяти великого ученого и путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая. За время своих многочисленных путешествий, Николай Николаевич собрал уникальный материал по изучаемым народам, представляющий и в настоящее время огромную историко-культурную и научную ценность. Последние дни своей жизни он провел в Боткинской больнице Санкт-Петербурга сокрушаясь, что не успел опубликовать большинство своих работ. Он предполагал, что все его труды пропадут. Однако значимость наследия ученого привлекла внимание потомков, ученых, его последователей. Общими усилиями немало удалось сохранить и музей позволяет представить основные работы и материалы в доступной форме.

Хотелось бы уточнить, что в России нет пока государственного музея Н. Н. Миклухо-Маклая, а музеи, носящие его имя, например, в г. Окуловке Новгородской области или г. Севастополе, работают в основном локально и не имеют возможности представить материал так широко, как он представлен в нашем музее.

— Что можно увидеть в Онлайн-музее?

– Этот музей обладает коллекцией, имеющей аналоги с теми предметами, что собрал Миклухо-Маклай 150 лет назад. Он также представляет реконструированный тропический костюм путешественника, восстановленный макет

Берега Маклая в миниатюре, историю путешествий ученого не только к берегам о. Новая Гвинея, но и по всему миру, представляя уникальную карту, включающую более 150 точек пребывания Николая Николаевича.

Фактически, на данный момент представлен образовательно-просветительский ресурс, позволяющий познакомить молодое поколение с исследованиями Н.Н. Миклухо-Маклая и его принципами уважения к культурам и традициям изучаем народов.

Также мы собрали библиотеку и фильмы, статьи, подготовленные профильными специалистами, педагогами, учеными Российской академии наук, учитывая, чтобы все материалы являлись проверенным и достоверным источником и могли использоваться в последующем как учеными, так и всеми, кто интересуется историей, географией, путешествиями.

— Для кого создан музей, кто его основные посетители?

– Проект подготовлен, в первую очередь, для учащихся средних и старших классов, так как именно в этом возрасте дети проходят в школе и начинают интересоваться мировой историей и географией. По мнению специалистов, материал Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая может быть использован в курсах истории, географии и обществознания, в том числе в рамках дополнительного образования для учащихся средних и высших учебных заведений.

Также музей будет интересен широкой аудитории – всем, кто интересуется историей, географией и путешествиями, а благодаря тому, что ресурс создан не только на русском, но и на английском языке, с материалами могут ознакомиться как наши соотечественники, так и иностранные граждане независимо от страны проживания. Онлайн-музей также актуален для исследователей Южно-Тихоокеанского региона, так как подготовке ресурса принимали участие специалисты Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН.

— Планируется ли пополнять коллекцию музея?

– Безусловно. Простота использования ресурса в образовательных целях и общедоступность позволит развиваться ресурсу самостоятельно, а также пополняться новыми экспонатами и привлекать все больше участников к проекту.

Мы приглашаем всех и каждого в мир путешествий отважного исследователя и путешественника Николая Николаевича Миклухо-Маклая!

Сайт Онлайн-музея Н.Н. Миклухо-Маклая: https://mikluho-maclay.online

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* Николай Николаевич Миклухо-Маклай (1846 – 1888) – всемирно известный ученый-гуманист, путешественник и прогрессивный общественный деятель, проводивший исследования народов Океании, Австралии и Юго-Восточной Азии.

Благодаря славе отважного исследователя, ставшего первопроходцем во многих научных дисциплинах, личность ученого всегда вызывала живой интерес. Особенно значительными были его заслуги в области этнографии и физической антропологии. Так, он опроверг расистские представления некоторых ученых того времени о принадлежности папуасов Берега Маклая к промежуточному звену между человеком и животным, оставив после себя важнейшее для всего человечества идеологическое наследие о равенстве рас и народов, подчеркивающее недопустимость насильственного подавления культур, навязывания чужих стереотипов, осуществления принудительной культурной интеграции и колониальной политики.

О том, как создавался Онлайн-музей и что можно увидеть на его страницах, мы узнали у основателя и директора Фонда им. Миклухо-Маклая, потомка и полного тезки выдающегося ученого Н.Н. Миклухо-Маклая.

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