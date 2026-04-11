Стал известен состав жюри конкурса «Голоса Родины 2026»

Определен состав жюри музыкального конкурса «Голоса Родины», направленного на поддержку талантливых авторов патриотических песен. Масштабный проект реализуется Российским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в проекте, который продлится до 30 июля 2026 года. На конкурс принимаются песни на русском языке, написанные не ранее января 2025 года. Композиции могут быть созданы в различных жанрах для исполнения академическим, эстрадным и народным вокалом в формате соло, дуэт, трио, квартет, хор.

Оценивать произведения конкурсантов будут известные деятели культуры и искусства:

Андрей Батурин, композитор, продюсер, президент Союза композиторов Евразии, член Правления и Экспертного совета Гильдии композиторов Союза кинематографистов РФ, заслуженный артист Республики Ингушетия;

Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре;

Александр Клевицкий, генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева;

Давит Нахатакян, начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации;

Александр Шаганов, поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням, заслуженный деятель искусств РФ;

Амария (Мария Богданова), автор песен, певица и лидер музыкальной группы AMARIA, прозаик, поэтесса, член Союза писателей России и Союза профессиональных литераторов России;

Татьяна Рогозина, поэтесса, композитор, автор-исполнитель, общественный деятель, член Союза писателей России, лауреат премий «Песня года» и «Шансон года»;

Илья Ушуллу, певец, солист Москонцерта, поэт, композитор, продюсер, кандидат искусствоведения, руководитель творческой комиссии «Академический вокал» Московского музыкального общества.

Члены жюри выберут финалистов в четырех номинациях: «Великая Россия», «Родной край», «Военно-патриотические песни», «Студенческая песня». Финалисты в пятой, специальной номинации «Приз зрительских симпатий» будут определены по результатам открытого зрительского голосования на сайте проекта.

Финальным аккордом конкурса станет гала-концерт в Москве, приуроченный ко Дню народного единства. В ходе концерта члены жюри и зрители вновь проголосуют, чтобы распределить призовые места. Победители получат денежные призы.

По итогам конкурса будет издан электронный нотный сборник, включающий 50 лучших патриотических песен проекта.