1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Стал известен состав жюри конкурса «Голоса Родины 2026»

голоса родины
Фото предоставлено пресс-службой РМС

Определен состав жюри музыкального конкурса «Голоса Родины», направленного на поддержку талантливых авторов патриотических песен. Масштабный проект реализуется Российским музыкальным союзом при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в проекте, который продлится до 30 июля 2026 года. На конкурс принимаются песни на русском языке, написанные не ранее января 2025 года. Композиции могут быть созданы в различных жанрах для исполнения академическим, эстрадным и народным вокалом в формате соло, дуэт, трио, квартет, хор.

Оценивать произведения конкурсантов будут известные деятели культуры и искусства:

  • Андрей Батурин, композитор, продюсер, президент Союза композиторов Евразии, член Правления и Экспертного совета Гильдии композиторов Союза кинематографистов РФ, заслуженный артист Республики Ингушетия;
  • Михаил Брызгалов, генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре;
  • Александр Клевицкий, генеральный директор Российского музыкального союза, композитор, заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева;
  • Давит Нахатакян, начальник отдела музыкального искусства и народного творчества Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации;
  • Александр Шаганов, поэт-песенник, автор слов к популярным эстрадным песням, заслуженный деятель искусств РФ;
  • Амария (Мария Богданова), автор песен, певица и лидер музыкальной группы AMARIA, прозаик, поэтесса, член Союза писателей России и Союза профессиональных литераторов России;
  • Татьяна Рогозина, поэтесса, композитор, автор-исполнитель, общественный деятель, член Союза писателей России, лауреат премий «Песня года» и «Шансон года»;
  • Илья Ушуллу, певец, солист Москонцерта, поэт, композитор, продюсер, кандидат искусствоведения, руководитель творческой комиссии «Академический вокал» Московского музыкального общества.

Члены жюри выберут финалистов в четырех номинациях: «Великая Россия», «Родной край», «Военно-патриотические песни», «Студенческая песня». Финалисты в пятой, специальной номинации «Приз зрительских симпатий» будут определены по результатам открытого зрительского голосования на сайте проекта.

Финальным аккордом конкурса станет гала-концерт в Москве, приуроченный ко Дню народного единства. В ходе концерта члены жюри и зрители вновь проголосуют, чтобы распределить призовые места. Победители получат денежные призы.

По итогам конкурса будет издан электронный нотный сборник, включающий 50 лучших патриотических песен проекта.

