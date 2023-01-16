Аудитория Russian Film Festival превысила отметку в 6,5 миллионов зрителей в 30 странах за два года

Дни российского кино Russian Film Festival, – проект, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России, подвел итоги своего более чем двухлетнего путешествия по миру. Стартовав с онлайн-показов на VOD-платформах в четырех странах в конце 2020 года, Russian Film Festival значительно расширил свою географию и увеличил количество мероприятий: в 2021 году было проведено 22 фестиваля, в 2022 году – уже 25 (в офлайн и онлайн форматах). В 2022 году количество зрителей Russian Film Festival составило свыше 5,5 миллионов человек. Таким образом, общая аудитория показов российских фильмов за рубежом под брендом RFF с начала проекта превысила отметку в 6,5 миллионов зрителей в 30 странах.

«Миллионы зрителей по всему миру – лучшее доказательство востребованности российского кино за рубежом. Проект Russian Film Festival продолжает покорять зарубежного зрителя, не только приобщая его к отечественным фильмам и анимации. В этом году наша страна значительно расширила партнерство с государствами Азии и Ближнего Востока по многим направлениям, а киноискусство является важным элементом межгосударственного культурного взаимодействия», – говорит министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Фокус на Восток

География дней российского кино за всю историю проекта включала Азию, Латинскую Америку, Африку, СНГ, Европу, а также Австралию. В 2022 году Russian Film Festival впервые прошел в таких странах, как ОАЭ, Иордания, Бахрейн, Таиланд, Сербия, Армения, Туркменистан. Большинство мероприятий проводилось в офлайн-формате, – как собственные фестивали RFF, так и интеграция в международные киносмотры: показы RFF были организованы в рамках Международного фестиваля женского кино CineFem в Уругвае, Ташкентского фестиваля «Жемчужина шелкового пути» в Узбекистане, кинофестиваля в Бахрейне Bahrain Film Festival и Минского международного фестиваля «Лiстапад» в Белоруссии.

Программа Russian Film Festival была расширена – в 2022 году к художественным фильмам, анимации и документальному контенту добавились сериалы. Всего в рамках дней российского кино в прошедшем году показали 71 проект.

Одним из ключевых мероприятий Russian Film Festival 2022 стали дни российского кино в Китае – они прошли в формате онлайн на одной из крупнейших в мире платформ Tencent Video.

В Объединенных Арабских Эмиратах и Индии одновременно с фестивалями RFF РОСКИНО организовало участие российской киноиндустрии в международных рынках контента (Dubai International Content Market и Film Bazaar), что позволило привлечь к российскому кинематографу не только широкую зрительскую аудиторию, но и профессиональное индустриальное сообщество. В Узбекистане и Белоруссии в рамках Дней российского кино, приуроченных к международным кинофестивалям, также проводились деловые мероприятия с участием ведущих экспертов киноиндустрии России и стран СНГ: результатом стало развитие индустриального диалога и взаимодействие по теме копродукции.

Три страны в календаре Russian Film Festival принимают российское кино уже три года подряд: так, постоянную прописку RFF уже получил в Бразилии, Мексике и Испании.

В топе предпочтений – комедии, анимация и семейные фильмы

Во многих странах (включая Индию, Сербию, Испанию) российские фильмы в жанре комедии стали фаворитами среди зрительской аудитории. В числе комедий, представленных на Russian Film Festival в 2022 году, – фильмы «Холоп», «Хочу замуж», «Молодой человек», «Я худею», сериалы «И снова здравствуйте!» и «Нежность».Пользовались популярностью и анимационные проекты: юные киноманы увидели такие фильмы, как «Финник», «Чинк: хвостатый детектив», «Фиксики против кработов», «Конь Юлий и большие скачки» и другие. Семейное кино («Пальма», «Конёк-Горбунок», «Последний богатырь: Посланник Тьмы») также нашло отклик в сердцах зрителей.

В Бразилии высоко оценили документальную ленту «Андрей Тарковский. Кино как молитва», а в Бахрейне и Таиланде самые лучшие отзывы получила балетная драма «Большой».

На фоне других стран выделяется Китай: там в ТОП-3 фильмов по количеству зрителей вошли сразу две картины в популярном среди китайской аудитории жанре sci-fi: фантастический фильм «Притяжение» и драма о самом сложном полете в истории космонавтики «Салют-7».

В 2023 году Russian Film Festival планирует еще больше расширить географию, сохранив различные форматы мероприятий и радуя зарубежную аудиторию многообразием современного российского кинематографа.

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