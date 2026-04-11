Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»!

Новое на сайте

Домой366INFO.RUЭксперт рассказал, как купить билет на нужное мероприятие, если всё распродано

Эксперт рассказал, как купить билет на нужное мероприятие, если всё распродано

By T1
Фраза «sold out» почти никогда не означает, что попасть на событие уже невозможно. Часть билетов возвращается в продажу, и самый частый сценарий — возвраты. Они начинают появляться примерно за 5–7 дней до события, а пик приходится на последние 24–48 часов, когда у людей внезапно меняются планы. Денис Вайнштейн, директор транзакционного бизнеса Ticketland рассказал, какие ещё существуют варианты попасть на мероприятие, на которое уже нет билетов.

Есть и менее очевидный механизм: организаторы редко выкладывают весь зал сразу. Часть билетов резервируют для партнёров, спонсоров и технические нужды. Такие «резервы» чаще всего начинают возвращаться в продажу за 3–5 дней до события, а иногда — буквально в день мероприятия, если не были использованы. Причём это нередко хорошие места, которые изначально не доходили до открытой витрины.

Если спрос высокий, включается другой сценарий — добавление новых дат. Обычно это происходит довольно быстро: в течение 24–72 часов после sold out первой даты, чтобы не пропал ажиотаж. Иногда дополнительный показ анонсируют чуть позже — в течение недели, если видят стабильный интерес. Парадокс в том, что на такие даты почти всегда легче купить билеты и выбрать более удобные места.

Отдельный пласт — вторичный рынок. Здесь динамика жёстко привязана ко времени: за 1–3 дня до события люди чаще начинают снижать цену, чтобы вернуть хотя бы часть денег, а не потерять всё. Поэтому именно в этот период можно найти наиболее выгодные предложения. Однако, покупая билеты с рук, важно помнить о возможном мошенничестве со стороны продавцов, поэтому совершать такие сделки лучше не специальных платформах, например, в приложении Vibeapp, где такая продажа будет защищена специальными алгоритмами.

И, наконец, последний шанс — это день события, особенно за 2–6 часов до начала. Если зал заполнен не полностью, организаторы могут «дораспаковать» остатки или подключить точечные скидки. Это не гарантированный сценарий, но он регулярно срабатывает на событиях со средним спросом.

Предыдущая статья
Следующая статья
Новое в рубрике