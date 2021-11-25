Оксана НАБОК: «Творчество – единственный способ прожить качественную жизнь и быть успешным сегодня»

Эксперт по управлению изменениями и организационному развитию, сертифицированный асессор европейской модели EFQM в области совершенства бизнес-процессов, управляющий партнер консалтингового агентства Train Your Brain, HR практик с 27-летним опытом, коуч и бизнес-тренер Оксана Набок рассказывает о творчестве в бизнесе и бизнесе в творчестве. И о том, как лидерские качества, работа в команде и осознанное отношение к жизни влияют на креативность, уход от шаблонов и достижение успеха через самореализацию.

– Оксана, вы за 27 лет прошли путь от менеджера по работе с клиентами до вице-президента по персоналу России и СНГ в крупной корпорации. А сейчас управляете собственным агентством, которое развивает творческий потенциал и таланты в командах. Что, на Ваш взгляд, важнее всего на старте карьеры?

– Я начинала с нуля. Пробовала разные направления, специальности, проекты. Для меня это и есть самое важное: наработать опыт. Стремиться попадать в команды, где есть чему поучиться и чем вдохновиться. Не только организация тебя выбирает, но и ты выбираешь организацию.

Очень сложно начать карьеру, понять что на самом деле тебя интересует, найти интересную работу, нужно зацепиться за возможности, как-то проявлять себя. Многие готовые брать стажеров, чтобы те перебирали бумажки, выполняли рутинную работу. И этот этап тоже нужно прожить с пользой. Пытаться понять себя, сильные и слабые стороны, ценности и принципы, процессы организации. Мода и тенденции меняются, поэтому лучше искать свое, а не ориентироваться только на веяния. Впитывать, запоминать, вкладываться в будущее. А монетизировать потом можно любую деятельность, если она полезна обществу и ты в ней эксперт.

Еще не отсиживаться, потому что время идет. Ошибаться, пробовать и двигаться дальше. Как еще иначе потренироваться? Без поражений нет и побед.

Сравнивать себя с самим собой, а не с кем-то другим. Уметь отдавать, и это вернется — интересными знаниями, знакомствами, возможностями.

И когда ты потом директор, процесс знаешь настолько досконально, что видишь картину сверху. Это дает понимание ценности опыта и денег, показывает, как все устроено.

– Сейчас много экспертов по организационному развитию, коучей и тренеров. Почему вы пришли в эту сферу, каковы ваши сильные стороны?

– Я умею доставать скрытые резервы. Вижу, например, где процессы не стыкуются и как их настроить для извлечения дополнительной выгоды организации. То же с людьми: понимаю, кто в чем силен и как может проявить себя на максимуме, помогаю раскрыть потенциал.

Могу и люблю мотивировать. Показать плюсы, чтобы человек загорелся, получил новый ресурс.

Этим мне и нравится коучинговый подход. Он направляет, а не навязывает. И фокусируется на текущей ситуации, а не проблемах прошлого. Не нужно вспоминать, что тебе не уделяли внимание в детстве, и прорабатывать проблему годами. Коуч помогает меняться здесь и сейчас.

Бухгалтер, секретарь, управленец могут быть творцами, если погрузить их в благоприятную атмосферу

– А как это проявляется в работе вашего агентства? Как именно вы раскрываете потенциал команд?

– Для начала помогаем избавиться от лишнего: токсичности в отношениях, неясных и неэффективных процессов… Всего того, что забирает силы, время и не дает работать продуктивно.

Почти во всех компаниях есть внутренние ресурсы, которые не задействуются, и раздрай внутри коллектива.

Мы подбираем правильную мотивацию. Сохраняя ДНК организации, ее особые черты, развиваем внутренний маркетинг и бренд: повышение лояльности и доверия, направленное в сторону команды.

И это расширяет потенциал, стимулирует творческую деятельность. Творчество — это ведь не только картины или музыка, а любая креативная деятельность. Бухгалтер, секретарь, менеджер и управленец могут быть творцами в своем деле. Но нужно погрузить их благоприятную среду, где они смогут раскрыться. И творчество станет естественным (закономерным) следствием.

Люди начинают предлагать идеи и креативные решения, двигать проект вперед, если их идеи и ценности совпадают с ценностями и идеями организации, если их слушают и принимают во внимание, обеспечивают всем необходимым для самореализации.

Философия Train Your Brain: «Команда — это капитал». На сессиях мы обсуждаем, как этим капиталом распорядиться с пользой для всех.

– Это работает для всех? Что именно должно произойти, чтобы человек творчески раскрылся?

– Коуч погружает в безопасную позитивную среду, где каждый чувствует себя уверенно. В профессиональной среде масса этикетов, а тут можно выйти за их пределы. Даже с руководителем проще общаться, вносить предложения, не опасаясь, что тебя проигнорируют или сочтут некомпетентным. Тогда как на официальной встрече иногда нужно подобрать правильную формулировку и подходящий момент, чтобы тебя приняли во внимание.

Специалист извне выступает катализатором, его вопросы и поддержка способствуют личным открытиям людей. А кейсы и примеры из опыта могут трансформироваться в новые полезные стратегии и идеи. Один инсайт тянет другой, формируется нечто вроде коллективного разума. Что-то придумывается сходу, что-то позже, на «остаточном заряде». А главное — возникает желание действовать, меняться, творить, создавать.

Так или иначе это работает для всех. Внутри нас есть решения, но мы не всегда осмеливаемся вынести их наружу. Особенно если понимаем, что реализация не будет быстрой. Задача эксперта в этой истории — помочь увидеть, как разбить слона на кусочки и постепенно съесть, где сократить издержки, время и усилия. Что реализовать в уже имеющейся структуре. Достать и разобрать возможные риски и ограничения на пути достижению идеи.

Если человек идет в сторону того, что интересно, его не нужно стимулировать и убеждать.

– А если эксперт сталкивается с сопротивлением? Не все же хотят перестраиваться.

– Сопротивляться новому, непривычному — естественная реакция для большинства из нас. За ней скрываются страхи: «а вдруг будет хуже и больше работы?», «а если не справлюсь?» и т.д.

Обычно готовить почву к изменениям, вовлекать и настраивать команду лучше заранее, чтобы не преодолевать, а предотвращать сопротивление.

Поэтому мы ищем точки соприкосновения, общие цели. Если человек идет в сторону того, что важно для него, и понимает, как и на что влияет каждый его шаг, его не приходится заставлять.

Этот принцип работает и в бизнес-процессах: сотрудника, чьи ценности и цели совпадают с ценностями и целями компании, легче стимулировать и убеждать.

А еще есть такое понятие, как энергетическая плотность организации. Общаясь, люди обмениваются энергией, и она не исчезает в никуда, а накапливается, как статическое электричество, определяя настроения в команде. И может стопорить изменения или способствовать им.

– Вы говорите о совпадении ценностей человека и организации как факторе общего роста. И в ваших публикациях часто звучит выражение «команда единомышленников». Что это означает? Возможно ли думать, чувствовать, творить в унисон?

– Создать думающую одинаково команду, конечно, невозможно: у каждого из нас свои установки, мнения, образ жизни. И это прекрасно! Так мы дополняем друг друга. Но, начиная договариваться конструктивно, искать точки соприкосновения, компромиссы и общие цели, мы ближе к тому, чтобы смотреть в одну сторону.

Недавно я стала участвовать в парусных регатах. И там от слаженности работы в команде напрямую зависят скорость движения и победа. Веревки нужно дергать в четкой последовательности, усилия соразмерять с ветром, общаться оперативно и по делу. Важна синхронность, которой не достичь без понимания сильных и слабых сторон друг друга, слаженной и оперативной коммуникации.

Уход от эго, снижение личной значимости (в хорошем смысле, при условии сохранения здоровой уверенности в себе) ради общих целей тоже помогает высвободить ресурс, проявить творческую составляющую. Мы видим мир шире, за рамками своего миропонимания и шаблонов. Встаем на позицию наблюдателя. И заряжаемся от самого процесса совместной деятельности, чувства сопричастности.

Творчество – повод увидеть нас с другой стороны

– Значит, это и есть секретный ингредиент достижения успеха?

По сути, да. Самовыражение, осознанность, новая деятельность, творчество помогают себя узнать, понять настоящие цели, а не то, что навязаны социумом (модно, престижно, красиво в глазах окружающих). И стать лучшим своим исполнением – самим собой. Считаю, это единственный способ прожить качественную жизнь и быть успешным сегодня. Создавать, а не плыть по течению.

Это также повод для окружающих увидеть нас с другой стороны. Случается, на наших сессиях, когда люди работают в команде, презентуют идеи, дают обоснование, руководитель как бы заново их открывает. Что менеджер Витя идеально подходит для задачи, под которую он давно ищет специалиста. А раньше это никак не проявлялось. И это тоже шанс.

К слову, о командной работе. 15 марта 2022 стартует новый поток онлайн-курса «Команда рулит», посвященного управлению в новой реальности. Скоро выйдет в свет одноименная книга. Для кого они написаны?

Это набор стратегий и практик современного лидера среднего звена. Необязательно руководителя, но каждого, кто хочет развить в себе навыки управления и работы в команде.

Внешняя среда меняется быстро, поэтому нам тоже приходится ускоряться. Иногда даже нет времени тестировать, анализировать, нужно пробовать и внедрять.

Курс и книга учат эффективно действовать в динамике, быть гибким и открытым инновациям, находить пути совершенствования уже сегодня. Учитывать разные заинтересованные стороны и мнения, чтобы создавать то, что ценно. Развивать экосистемное мышление и потенциал для устойчивого развития.

#давсётыможешь

– Теме лидерства вы уделяете много внимания. И даже основали онлайн школу Leadership School, в которой можно обучаться бесплатно людям младше 21 года. Считаете ли вы, что лидерство и творчество должны идти рука об руку?

– Считаю, что творчество — естественная потребность, через него человек раскрывается. Мешают только ограничивающие убеждения и установки. Нет нетворческих людей, есть те, кто боится выразить свое мнение, «снять маску».

В Leadership School мы обучаем так называемым soft skills (критическое мышление, управление временем, проектами и пр.) и метанавыкам (осознанность, управление эмоциями, импровизация и пр.). Они помогают чувствовать себя увереннее и осознаннее, не позволяют ограничителям останавливать в движении вперед и мешать самовыражению.

Получается, что лидерские качества влияют на творческий потенциал. И наоборот: креативность подстегивает уверенность, потому что показывает возможности. У меня получилось, я могу.

– Поэтому такой девиз — #давсетыможешь?

– Верно. Это ответ ограничивающим убеждениям, когда нет сил и мотивации.

Ничего не придет просто так. Нужно действовать и пробовать. Ограничения по большей части у нас в голове. Внутри. Как и ресурсы. Вопрос в том, на что обращать внимание.

– Чем этот подход отличается от всевозможных «тренингов счастья»?

– Практикой. Я 27 лет работаю в HR. И, когда предлагаю инструменты, это значит, я сама их применяла. У меня накопленная экспертиза, опыт в разных сферах. Четкие понятные планы, доступные кейсы и инструментарий.

Выбирая тренинги, нужно смотреть на личность эксперта. Чем он занимается, какая у него практика, считает ли себя гуру по умолчанию или воспринимает разные мнения, видения. Готов делиться или выдает информацию по крупицам.

В Leadership School, помимо бесплатного обучения для молодежи, в открытом доступе есть записи уроков, презентации и другие материалы. Накануне Дня знаний я ежегодно запускаю курс по целеполаганию, тайм-менеджменту и другим навыкам эффективности. Это стало доброй традицией.

Платные форматы, разумеется, тоже есть, но мы не ставим на них акцент. Наша цель, социальная позиция — научиться вместе жить в эпоху изменений, двигаться навстречу новому и не бояться изменений. Для современного человека это важные компетенции.

Когда ты открыт, и для тебя открывается что-то новое

– Вас вообще можно назвать социально активным человеком: вы проводите коуч-сессии в социальных проектах, публикуете исследовательские работы, выступаете в качестве спикера на конференциях и семинарах, обучаете лидерству, недавно выставили личную сессию на благотворительном аукционе, который собранные деньги отправляет фондам… Откуда вы черпаете вдохновение, что дает силы и мотивацию?

– Я занимаюсь тем, что нравится. Для меня это не работа по большому счету. Каждый проект вдохновляет, вижу в нем смысл. К примеру, на аукционе «победили» сеть чайных и проект по здоровому питанию с очень ценной для мира миссией, и взаимодействие с ребятами стало очень интересным опытом. Раньше я даже не знала, сколько в мире сортов чая, и теперь надеюсь быть полезной для реализации их будущих задач.

Получаю удовольствие от процесса познания, вдохновляющих результатов. Могу пройти через сложную стратегическую сессию, видоизменить культуру организации, прийти к тому, чего до меня никто не делал. Это очень вдохновляет. И стоит возможных трудностей. Ведь счастье — не в том, чтобы достичь вершины и сидеть на ней довольным, расслабленным и успешным. Оно в самом пути.

Мне нравится находить единомышленников. Когда ты открыт, для тебя тоже открывается что-то новое. Именно поэтому социальная ответственность часто становится частью HR. Она дает связь с окружающими, формирует общность, культуру, саму жизнь.

Не всегда просто — я не робот. Когда устаю, чувствую, что начинаю раздражаться, гуляю по Ботаническому саду с собакой, занимаюсь йогой, использую расслабляющие дыхательные практики.

– Поговорим немного о будущем. Эксперты Train Your Brain вошли в экспертный состав ежегодной премии Digital Leaders 2021, проводимой в рамках международного события «Время инноваций» 5-8 декабря. Какие еще планы, цели, стратегические направления намечены? Куда дальше?

– В Дубай я еду не только в качестве эксперта, но также выступлю спикером с презентацией нового подхода в измерении метрик эффективности в организации — динамический Глобус индикаторов SAPI, который мы разработали в соавторстве с Еленой Глуховой, опытным финансистом и экономистом. Этот инновационный подход создает возможность многомерно оценивать приоритетные стратегические показатели для разных заинтересованных сторон экосистемы организации.

– Планирую наращивать опыт в стратегическом управлении, цифровой экспертизе, продолжу изучение нейрокоучинга, стратегий сопротивления изменениям: хочу проработать их с точки зрения социальной психологии. Напишу вторую книгу о показателях оценки продуктивности.

Организация как живой организм с процессами, людьми, скрытыми резервами и творческим потенциалом остается для меня интересным объектом изучения. Исследую цифровые возможности улучшения результативности (исходя из смыслов организации).

Масса всего интересного впереди.

Беседовала Ольга ОТДЕЛКИНА,

Фото из личного архива Оксаны НАБОК

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