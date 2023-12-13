Стали известны номинанты Второй национальной премии им. Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино

Организационный комитет Национальной премии имени Дзиги Вертова обнародовал шорт-лист фильмов-номинантов Премии 2023 года. Премия проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Премия имени Дзиги Вертова будет вручена в двух номинациях: «Лучший неигровой фильм года» и «Лучший дебют». Шорт-лист номинантов сформировало Малое жюри, в которое вошли сценарист, доцент кафедры драматургии СПбГУКиТ Анна Ганщина, режиссёры Владимир Герчиков, Владимир Головнёв, Елена Ласкари. Председателем Малого жюри выступил куратор документальных программ Московского международного кинофестиваля Григорий Либергал.

В шорт-лист номинантов вошли:

«ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ ГОДА»

«Последний теплоход» (реж. Илья Желтяков, 2023)

«Клавдия Еланская» всего три раза в год обходит вокруг Кольского полуострова, связывая с «большой землей» отдаленные населённые пункты побережья морей Северного Ледовитого океана. Поморские деревни, саамские погосты и военные гарнизоны ждут лета, чтоб теплоход привёз им всё необходимое для жизни.

«Семь дней осени» (реж. Алексей Головков, 2023)

В одной из долин Верхоянских гор за северным полярным кругом есть тихий рай. Там, вдали от людей, уже 30 лет живут двое. У них есть почти всё: дом, озеро, собаки и кони, но они не разу не слышали голос друг друга.

«Артём и Ева» (реж. Евгений Милых, 2023)

Артём и Ева – пара студентов из Омска, которые решают заработать на продаже видео для взрослых. За два года, которые режиссёр Евгений Милых проводит рядом с ними, их жизнь радикально меняется: из начинающей актрисы эротических фильмов Ева становится звездой международных видеохостингов, а перед Артёмом, который поначалу энергично продюсирует её карьеру, встает вопрос о его роли в их отношениях – рабочих и личных. Нежная, искренняя и очень чуткая к своим героям документальная драма сосредотачивается на главном – доверии, которое они стараются сохранить друг к другу.

«ЛУЧШИЙ ДЕБЮТ»

«Отцы» (реж. Юрий Мокиенко, 2023)

Отец и сын организуют фестиваль детского кино в деревне. Каждый из них снимает свой фильм к фестивалю. Камера – мобильный телефон. Штатив – лопата. Актёры – дети и внуки главных героев. Съёмки оборачиваются настоящим испытанием как для режиссёров, так и для актёров.

«Пиблокто» (реж. Анастасия Шубина, Тимофей Глинин, 2023)

На Чукотке, на побережье Северного Ледовитого океана живут люди, отрезанные от всего мира. Их быт вертится вокруг охоты на моржей и китов и защиты деревень от приходящих из тундры медведей. Морские животные являются основным источником пищи для людей, шкуры и потроха идут на корм песцам на звероферме, человеческие кладбища становятся пищей для медведей. Все обитатели этих мест вовлечены в круговорот еды и смерти.

«Циркус» (реж. Яна Рейнсон, 2023)

Цирк шапито Frankoni гастролирует по городам Ростовской области уже много лет. Над Ростовом-на-Дону слышен шум пролетающих военных самолетов, а по дорогам области ездят военные грузовики. Цирк – это единый организм, в котором у каждого из работников хоть и есть своя история, свой взгляд на мир, но все они тесно переплетены между собой. Униформист Даир со дня на день получит повестку и готов ехать на линию фронта. Но никто не может знать своего будущего.

Судьбу победителей будет решать Большое жюри премии, в состав которого входят все действительные члены Гильдии неигрового кино России, за исключением лиц, участвовавших в производстве фильмов, вошедших в шорт лист Премии.

Цель премии имени Дзиги Вертова – развитие документальных форм киноискусства, презентация новых тенденций и имен в современном неигровом кино. Инициатором ее создания выступает Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения», объединяющая документалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Новосибирска и других городов России. Премия имени Дзиги Вертова является частью программы по поддержке и развитию неигрового кино, осуществляемого Гильдией.