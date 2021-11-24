САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: Молодежный театр продлил прием заявок на конкурс рецензий до 10 декабря

Молодежный театр на Фонтанке объявляет о продлении приема заявок на конкурс театральных рецензий «Верю! Молодые о Молодежном» до 10 декабря (прием работ продлен до 15 декабря).

Такое решение театр принял, чтобы поддержать тех участников, которые в связи с введением системы QR-кодов и изменениями в афише, не успевают посетить спектакли до дедлайна. Теперь отправить заявку на участие старшеклассники, студенты вузов и колледжей могут до 10 декабря, а прислать свою рецензию на любой спектакль Молодежного театра – до 15 декабря.

Победитель получит денежную премию в размере 10 000 рублей, среди других призов – публикация лучших работ в СМИ, возможность стажировки в редакции и многое другое. Для держателей «Пушкинской карты» есть особая номинация – «Три карты».

Победителей будет выбирать жюри, в состав которого входят театроведы и преподаватели университетов Петербурга и Москвы. Своих фаворитов в специальных номинациях также назовут Комитет по культуре Санкт-Петербурга, газета «Петербургский дневник» и сервис «КудаGO».

Награждение победителей конкурса должно состояться 18 января 2022 года, в день рождения Молодежного театра на Фонтанке.

Прием работ начался в сентябре 2021 года, на данный момент заявки на конкурс прислали более 80 человек.

Все подробности – на сайте: http://mtfontanka.konkurs.tilda.ws.

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