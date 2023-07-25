«Живем дальше» — песня манифест от Юлии Беретты

Певица, музыкант, автор песен и композитор, актриса Юлия Беретта выпускает новый трек с глубоким и жизнеутверждающим названием, который прекрасно отражает нашу реальность - «Живем дальше».

Душевная, мелодичная песня затрагивает смысл не только личных переживаний и планов на будущее. В композиции так же затронута тема ранее существующей группы 2 Маши, тема - нашего выбора и выбора поколений!

«Все ради блага, а не ради приличий, продолжается жизнь, будет все отлично, давай лайк, давай оптимистичней!

Далее Беретта говорит об истинном предназначении музыки: «Давай, давай - музыка играй, давай, давай музыка - танцуй, давай, давай - весели народ, давай, давай - да и не халтурь…».

Релиз вышел 25 июля на лейбле Zeon и доступен на всех цифровых платформах.

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