Стартовал прием заявок на международный детский конкурс народных исполнителей «МИР – Музыка и Развитие»

Открылся прием заявок на II международный детский конкурс народных исполнителей «МИР – Музыка и Развитие».

Конкурс проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации, Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры Московской области, продюсерского центра Александра Яковлева и телерадиокомпании «МИР».

«Пройдя путь музыканта, я с уверенностью могу сказать, что в нашем мире все взаимосвязано. Музыка – неотъемлемая часть нашей жизни. Погружение в мир музыки помогает нам заглянуть в самые сокровенные уголки нашей души и дает возможность поделиться своими мыслями и чувствами с окружающими, – сказал депутат Государственной Думы РФ, первый зампред комитета по культуре Государственной Думы РФ заслуженный артист России Денис Майданов. – Желаю организаторам детского музыкального конкурса «МиР» стать крепкой платформой для самореализации юных участников, а всем конкурсантам – достичь поставленных целей и стремиться к лидерству в области музыкальной культуры».

Несмотря на то, что в прошлом году конкурс проводился впервые и носил статус регионального, его организаторы получили более 3 тысяч заявок со всей России и стран ближнего зарубежья: Московской области и Москвы, Курска, Смоленска, Омска, Воронежа, Калуги, Оренбурга, Калининграда, Тюмени, Рязани, Волгограда, Тулы, Кирова, Екатеринбурга, Орла, Челябинска, Саратова, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Белгорода, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Казани, Пензы, Красноярского, Алтайского и Краснодарского краев, из республик Алтай, Марий Эл, Татарстана, Карелии, Мордовии, Башкортостана, Ханты-Мансийского автономного округа, а также Беларуси, ДНР, ЛНР, Узбекистана.

В этом году оргкомитет существенно расширяет географию и приглашает к участию детей со всей России и стран СНГ.

Конкурс проводится с целью выявления, развития и дальнейшей поддержки талантливых детей в области инструментального и вокального исполнительства в возрасте от 7 до 15 лет. Приглашаются учащиеся ДМШ, ДШИ, ДК и других учебных заведений культуры, без ограничений.

Конкурс проводится по следующим направлениям:

Творческие коллективы: ансамбли, оркестры, хоры;

Сольное исполнительство: вокал, балалайка, домбра, духовые инструменты (флейта, кларнет, гобой, саксофон, труба, тромбон, валторна, туба), баян, аккордеон, скрипка, гусли, цимбалы, ксилофон, ударная установка.

Также в рамках конкурса состоится «Круглый стол» с его организаторами, бесплатные мастер-классы с членами жюри по всем направлениям, репетиции с Оркестром Яковлева для участия во втором, очном, туре и финальный Гала-концерт, которые пройдут в МГАТ «Русская песня».

Заявку на участие в конкурсе можно подать на сайте www.konkursmir.ru.

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