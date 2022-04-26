«Красная книга» вечной любви: Яна Ясс рассказала в новом треке «Цветы Лотоса» о подлинных эмоциях и чувствах

В новой песне певицы дождливая весна на сердце перекликается с настроением трека. Этот ливень — это метафора не горести или уныния, а олицетворение очищения и любви. Благодаря добрым чувствам приходит рассвет, пробуждающий то самое необъятное бесконечное вечное, расцветающее, как лотос в наших душах и сердцах. Композиция Яны Ясс помогает пробиться этому свету любви из глубин души каждого из нас, как цветы лотоса, которые прорастают сквозь запутанные сети усталости и опустошенности.

Новая песня Яны Ясс «Цветы Лотоса» украсила чарты российских радиостанций, а также получила многочисленные положительные оценки музыкальных журналистов и критиков.

Вся песня посвящена человеческой жизни, ее скоротечности, противостоянию господству лжи и слухов, поиску истинной любви и себя в этом мире.

Многоголосие инструментов буквально материализует перед глазами образ цветов лотоса, которые с древности считаются сакральными, пробивающихся на свободу через трясину, словно вечное сияние абсолютного света в темноте.

«Мой трек “Цветы Лотоса” рассказывает о том, что для достижения гармонии в любви нужно научиться бороться с самим собой, со страхами и искушениями, и делать это важно вместе или в одиночку, ведь в любом случае будет награда — любовь. Ее жаждут заполучить абсолютно все, но бороться готов далеко не каждый. Чем больше нас обсуждают, чем больше мы сами посылаем хейта, тем негативнее это сказывается на нашу психологическую стабильность и усыпляет наши сердца, и только любовь помогает решить любые сложности в жизни. В общем-то об этом моя история и песня», — комментирует свою композицию Яна Ясс.

«Цветы Лотоса» — это трендовый трек, наполненный сильной лирической составляющей. Музыкальное произведение стало новым витком в карьере певицы и подспорьем для начала сотрудничества с лейблом «RockFAM».

Яна Игоревна Джалю (Величко) – российский музыкант, певица, автор-исполнитель, писатель, философ, автор методики «Счастье без усилий», учредитель благотворительного фонда «Путеводная звезда», носитель учения древней тибетской философии Бон, наставник по осознанному счастью и медитации. Известна также под псевдонимом Яна Ясс.

Трек доступен на всех цифровых площадках.

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