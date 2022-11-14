Стартовал прием заявок на участие в одном из самых главных событий в мире музыки

В апреле 2023 года пройдет V Всероссийский конкурс молодых музыкантов «Созвездие». Впервые принять участие в конкурсе могут все юные таланты из разных регионов России. На момент подачи заявки участнику должно быть не менее 11 и не более 18 лет.

Конкурс проводится по трем направлениям: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты» и «Оркестровые духовые и ударные инструменты». Организаторы конкурса – Образовательный центр «Сириус» и Центральная музыкальная школа-академия исполнительского искусства.

Главная цель конкурса – представить зрителям и профессиональному сообществу молодых талантливых музыкантов и оказать им дальнейшую поддержку. Финалисты поступают в лучшие учебные заведения России, играют в сопровождении ведущих коллективов и дирижеров, участвуют в концертах и международных фестивалях.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на платформе «Сириус.Онлайн» по ссылке.

Количество участников предварительного этапа не ограничено. В отборочный этап предполагается выход не более 45 музыкантов, в заключительный – не более 15.

Всем финалистам дарят профессиональные призы – музыкальные инструменты и аксессуары.

В рамках конкурса по традиции пройдут курсы повышения квалификации для преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств и профессиональных музыкальных учебных заведений со всей России.

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