На благотворительном гала-концерте «Звездная страна» подвели итоги

31 мая 2022 года, накануне Дня защиты детей, на концертной площадке «Урбан» (Дизайн-завод «Флакон») состоялось грандиозное мероприятие — Благотворительный гала-концерт «Звездная страна» в поддержку развития детского творчества. По задумке организатора мероприятия – Благотворительного фонда «Созвездие детских талантов», дети, достигшие успехов в творчестве (в том числе с ОВЗ), получили уникальную возможность выступить на профессиональной сцене, с качественным звуком и светом, вместе со звездами эстрады. Разучивание сложных песен, мастер-класс от опытных педагогов, совместные репетиции и саунд-чек с профессионалами – это бесценный опыт, который пригодится юным талантам на пути к успеху.

Началось мероприятие с того, что творческие дети прошливместе с именитыми гостями по красной дорожке, принялиучастие в фотосессии, дали интервью популярным телеведущим. Затем состоялся «звездный» концерт, где дети-победители фестивалей фонда разных лет танцевали и пели популярные хиты в дуэтах с известными артистами, украшали звездные номера танцами и бэк-вокалом. Финальным аккордом гала-концерта стала премьера гимна фестивального движения «Звездная страна» и огромный праздничный торт.

В мероприятии приняли участие более 100 юных артистов (солисты, вокальные студии, танцевальные коллективы). Среди них: детская вокальная группа «Драйв», образцовый детский коллектив Курской области, студия эстрадного вокала «Артист», творческий центр «Джельсомино», студия танца «Ритмы детства», танцевальный коллектив «Ультиматум дэнс». В дуэтах со звездами пела Вера Мельник, а также Даниил Стародубцев, Nika Berry и Захар Макаров, которые по совместительству выступали в роли соведущих. А взрослыми ведущими концерта стали популярные певцы — Родион Газманов и Наталья Соловей, а также известный телеведущий, шоумен, актер Иван Распопов. На площадке они всячески подбадривали своихюных партнеров из фонда «Созвездие детских талантов», давали советы, как быть убедительными на сцене иобыгрывать внештатные ситуации, возникающие иногда в процессе ведения концерта.

Музыкальный марафон продлился больше трех часов. В нем приняли участие звезды российской эстрады: Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, Эвелина Блёданс с сыном Семеном Семиным, Родион Газманов, Анжелика Агурбаш, Наталья Соловей, Ирина Шведова, Саша Попов (гр. «Турбомода»), Арсений Бородин (группа «Челси»), Артем Каторгин, Сестры Толмачевы, Юлия Лебеда, Ладислав Бубнар, Руслан Богатырев, Валерий Кузаков (победитель щестого сезона детского проекта «Голос»), Ксюша Антонова, Роман Цакоти, Таня Тузова. Специальный гость праздника — Народный артист России Гиа Гагуа (лидер группы «Экс-ББ»).

Официальным информационным партнёром выступил канал «Music box Gold», на котором будет транслироваться видеоверсия концерта. Помимо этого, фоторепортаж и итоги мероприятия опубликуют в партнерском печатном СМИ, в журнале «Гордость нации», который много лет активно поддерживает деятельность фонда и оказывает содействие в реализации социальных проектов.

— Мы занимаемся развитием и поддержкой детских талантов на протяжении 10 лет, — говорит Президент фестивального движения «Созвездие детских талантов» Марина Зурабова. – Организуем конкурсы, фестивали, концерты, акции, поскольку понимаем, как важно ребенку адаптироваться в творческой среде, найти свое призвание. «Звездная страна» — это мероприятие высокогоуровня. Мы хотим, чтобы подопечные нашего фонда окунулись в профессиональную музыкальную жизнь, почувствовали себя настоящими звездам, выступили на престижной площадке, окунулись в музыкальную среду, сорвали аплодисменты солидной искушенной публики, почувствовали себя настоящими звездами эстрады. Наши дети достойны «Звездной страны».

По итогам проведения гала-концерта было получено много положительных отзывов от партнеров фонда и звездных гостей, побывавших там. В дальнейшем фонд планирует активно развивать это направление деятельности, тесно поддерживать связь с артистами, которые готовы делиться своим опытом, заниматься наставнической работой и растить новое поколение звезд.

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