Выставка «Поделись мечтой» окткрывается в самарской галерее G_gallery

8 июля во Всероссийский день семьи, любви и верности в галерее G_gallery, г. Самара состоится вернисаж по случаю открытия очень трогательной выставки «Поделись мечтой». В экспозицию выставки вошли уникальные работы особенных детей - воспитанников детского футбольного клуба «Крылья мечты», подопечных футбольного клуба г. Самары «Крылья Советов». Не смотря на то, что все дети этого клуба имеют ограниченные возможности здоровья, у них большая добрая душа и очень яркие мечты, которые выплеснулись на картины. Социализация через творчество - это один из самых эффективных методов адаптации детей с особенностями в общество.

Выставка «Поделись мечтой» дает возможность всем зрителям окунуться в детство, отвлечься от суеты и помечтать, а также почувствовать и увидеть, о чем же мечтают такие прекрасные и особенные дети.

Молодые художники-авторы картин хотят передать всем частичку своей мечты.

Все работы детей были выполнены и оформлены под чутким руководством наставников Автономной некоммерческой общеобразовательной организация «Выше радуги» проект «Второе дыхание».

Музыкальным дополнением открытия выставки станут выступления воспитанников МБУ ДО «Новосемейкинская детская музыкальная школа имени Ольги Витальевны Черкасовой», в том числе ансамбля аккордеонистов «Триоль» под руководством Глуховой Анастасии Павловны.

Соорганизатором и идейным вдохновителем выставки является Оксана Цепова, художник, участница международных выставок, благотворитель.

Арт-куратор выставки Екатерина Самитина. Поддержала инициативу частная галерея G_Gallery, г. Самара

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