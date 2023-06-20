Иви впервые провел в Казахстане тематическую премьеру сериала «Райцентр»

Онлайн-кинотеатр Иви провел премьеру комедийного криминального детектива «Райцентр» в формате выпускного вечера с дресс-кодом «дискотека 90-х» в Алматы в Kinopark 11 IMAX Esentai. Премьеру посетила актриса Кристина Асмус, исполнившая в сериале главную роль.
Сериал представила Кристина Асмус, сыгравшая главную роль, и Директор по бренду и контентному маркетингу Иви Ренат Шаяхметов. Премьеру посетили звезды кино, известные персоны из блогосферы и редакторы медиа изданий.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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