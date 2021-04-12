ЛитРес и Роскосмос объявили победителей конкурса космических рассказов

К 60-летию полё­та Юрия Гага­ри­на Госкор­по­ра­ция «Рос­кос­мос» и изда­тель­ская плат­фор­ма для неза­ви­си­мых авто­ров ЛитРес: Сам­из­дат (ГК «ЛитРес») под­ве­ли ито­ги сов­мест­но­го кон­кур­са и в элек­трон­ном фор­ма­те выпу­сти­ли сбор­ник «Поеха­ли!» из 10 кос­ми­че­ских рас­ска­зов фина­ли­стов, кото­рый про­ил­лю­стри­ро­ва­ли сту­ден­ты фон­да «Антон тут рядом», взрос­лые люди с аутиз­мом. Летом 2021 года напе­ча­тан­ный сбор­ник отпра­вит­ся на Меж­ду­на­род­ную кос­ми­че­скую стан­цию и обле­тит весь мир, а аудио­вер­сии рас­ска­зов вый­дут в озвуч­ке участ­ни­ков про­ек­та «ЛитРес: Чтец» и дей­ству­ю­щих лет­чи­ков-кос­мо­нав­тов. Так­же экс­пер­ты — редак­то­ры рос­сий­ских изда­тельств — и жюри в соста­ве писа­те­ля Сер­гея Лукья­нен­ко, кос­мо­нав­та Рос­кос­мо­са Ива­на Ваг­не­ра, глав­но­го редак­то­ра «Попу­ляр­ной меха­ни­ки» Алек­сандра Гре­ка выбра­ли трех побе­ди­те­лей, кото­рые будут отме­че­ны спе­ци­аль­ны­ми при­за­ми. Ими ста­ли Алек­сандр Барр («Не все меч­ты сбы­ва­ют­ся»), Евге­ния Кре­то­ва («Исчез­нув­шая галак­ти­ка») и Мар­га­ри­та Гусе­ва («Пять солов»).

«Шесть­де­сят лет назад, 12 апре­ля 1961 года, состо­ял­ся леген­дар­ный полёт чело­ве­ка в кос­мос. Сего­дня иссле­до­ва­ния Все­лен­ной про­дол­жа­ют­ся, а роман­ти­ка полё­тов всё так же силь­на, имен­но поэто­му наш сов­мест­ный кон­курс с Госкор­по­ра­ци­ей «Рос­кос­мос» вызвал такой боль­шой инте­рес у авто­ров. Фан­та­сти­че­ский жанр дает боль­шую сво­бо­ду для твор­че­ства, фан­та­зий и раз­мыш­ле­ний. Любая такая исто­рия буд­то начи­на­ет­ся с фра­зы «А что, если…?». Уди­ви­тель­но, как мно­го вари­ан­тов раз­ви­тия собы­тий может полу­чить текст, попа­дая в кос­мос», — отме­ча­ет глав­ный редак­тор «ЛитРес: Изда­тель­ства» Ася Гасымова.

За месяц орга­ни­за­то­ры кон­кур­са полу­чи­ли огром­ное коли­че­ство неве­ро­ят­ных исто­рий — 918 рас­ска­зов — это рекорд за всю исто­рию про­ве­де­ния тема­ти­че­ских кон­кур­сов на плат­фор­ме «ЛитРес: Сам­из­дат». Сре­ди них были и рас­ска­зы про кос­ми­че­ских пира­тов, и фан­та­сти­че­ское спа­се­ние пла­не­ты, и увле­ка­тель­ные исто­рии о кос­мо­нав­тах, и даже коти­ки! Экс­пер­там — глав­но­му редак­то­ру «ЛитРес: Изда­тель­ства» Асе Гасы­мо­вой, руко­во­ди­те­лю направ­ле­ния «Кни­ги для под­рост­ков и моло­дё­жи» изда­тель­ства «РОСМЭН» Миха­и­лу Фор­рей­те­ру и редак­то­ру отде­ла фан­та­сти­ки Изда­тель­ства «Экс­мо» Кире Фро­ло­вой — было непро­сто выбрать 10 рас­ска­зов побе­ди­те­лей, кото­рые вошли в ито­го­вый сбор­ник и летом 2021 года отпра­вят­ся на Меж­ду­на­род­ную кос­ми­че­скую станцию:

Алек­сандр Барр, «Не все меч­ты сбываются»;

Мар­га­ри­та Гусе­ва, «Пять солов»;

Антон Коны­шев, «Кош­ки-мыш­ки»;

Алек­сандр Крав­цов, «Сиг­нал»;

Евге­ния Кре­то­ва, «Исчез­нув­шая галактика»;

Вик­то­рия Мис­ко, «Будь здесь»;

Бар­ба­ра Мор­ри­ган, «Попыт­ка №8»;

Майя Полу­мис­ко, «Новая Зем­ля с поряд­ко­вым номером»;

Анна Пума­лай­нен, «Ник за Поя­сом Иллюзий»;

Вадим Сте­па­нов, «Един­ствен­ное место».

Три при­зо­вых места опре­де­ли­ло жюри в соста­ве кос­мо­нав­та Рос­кос­мо­са Ива­на Ваг­не­ра, попу­ляр­но­го рос­сий­ско­го писа­те­ля-фан­та­ста Сер­гея Лукья­нен­ко и глав­но­го редак­то­ра леген­дар­но­го жур­на­ла «Попу­ляр­ная меха­ни­ка» Алек­сандра Гре­ка. Они отме­ти­ли Алек­сандра Бар­ра с рас­ска­зом о под­го­тов­ке кос­мо­нав­тов к поле­ту «Не все меч­ты сбы­ва­ют­ся», «Исчез­нув­шую галак­ти­ку» Евге­нии Кре­то­вой о груп­пе галак­ти­че­ских кон­тра­бан­ди­стов и «Пять солов» Мар­га­ри­ты Гусе­вой о кос­ми­че­ском пат­руль­ном Алексе.

Побе­ди­те­ли полу­чат спе­ци­аль­ные подар­ки — тех­ни­ку и суве­ни­ры от ГК «ЛитРес» и Госкор­по­ра­ции «Рос­кос­мос».

«Я хотел бы побла­го­да­рить всех участ­ни­ков за инте­рес к кос­ми­че­ской теме, за столь раз­ные под­хо­ды к зада­нию, — ком­мен­ти­ру­ет свой выбор Сер­гей Лукья­нен­ко. — В каж­дом из рас­ска­зов мож­но най­ти свои силь­ные сто­ро­ны. Хочу отме­тить, что основ­ное в фан­та­сти­че­ской лите­ра­ту­ре — всё-таки лите­ра­ту­ра: опи­са­ние людей, их эмо­ций, жиз­ни, собы­тий. Опи­са­ние досто­вер­ное и не вызы­ва­ю­щее ощу­ще­ния «нет, так не быва­ет». Это­го мож­но добить­ся и в самом фан­та­сти­че­ском, и в самом быто­вом сюже­те. Ну а уж если это пра­ви­ло соблю­де­но, то есть смысл оце­ни­вать и соб­ствен­но фан­та­сти­че­скую идею, её ори­ги­наль­ность и фантастичность».

Сбор­ник «Поеха­ли!» бес­плат­но досту­пен на ЛитРес с 11 апре­ля. Он про­ил­лю­стри­ро­ван сту­ден­та­ми фон­да «Антон тут рядом», кото­рый помо­га­ет детям, под­рост­кам и взрос­лым с аутиз­мом и их семьям. «Тема кос­мо­са сопро­вож­да­ет наш фонд с само­го откры­тия. Нако­нец, при помо­щи груп­пы ком­па­ний «ЛитРес» мы смог­ли его поко­рить! Это пока­за­тель­ный и яркий при­мер раз­ви­тия инклю­зии в Рос­сии: несколь­ко лет назад наши сту­ден­ты, взрос­лые люди с аутиз­мом, были изо­ли­ро­ва­ны дома без воз­мож­но­сти нахо­дить дру­зей и рабо­тать, а сей­час их рисун­ки отправ­ля­ют­ся в кос­мос. Апрель — месяц инфор­ми­ро­ва­ния об аутиз­ме, и мы рады, что об аутиз­ме теперь узна­ют не толь­ко на пла­не­те Зем­ля, но и за ее пре­де­ла­ми», — рас­ска­зы­ва­ет Еле­на Филь­берт, испол­ни­тель­ный дирек­тор фон­да «Антон тут рядом».

«Я нико­гда не увле­кал­ся этой темой, но очень рад, что рисун­ки, кото­рые я нари­со­вал, будут в кос­мо­се. Кос­мос огром­ный, там куча пла­нет, звез­ды, млеч­ный путь. Рас­ска­жу об этом маме, она будет рада», — делит­ся Сер­гей Тис­нек, один из иллю­стра­то­ров сборника.

Все чита­те­ли сбор­ни­ка «Поеха­ли!» могут побла­го­да­рить сту­ден­тов фон­да «Антон тут рядом» за создан­ные рисун­ки и под­дер­жать их, напра­вив пожерт­во­ва­ние на любую сумму.

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