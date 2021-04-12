ЛитРес и Роскосмос объявили победителей конкурса космических рассказов

К 60-летию полёта Юрия Гагарина Госкорпорация «Роскосмос» и издательская платформа для независимых авторов ЛитРес: Самиздат (ГК «ЛитРес») подвели итоги совместного конкурса и в электронном формате выпустили сборник «Поехали!» из 10 космических рассказов финалистов, который проиллюстрировали студенты фонда «Антон тут рядом», взрослые люди с аутизмом. Летом 2021 года напечатанный сборник отправится на Международную космическую станцию и облетит весь мир, а аудиоверсии рассказов выйдут в озвучке участников проекта «ЛитРес: Чтец» и действующих летчиков-космонавтов. Также эксперты — редакторы российских издательств — и жюри в составе писателя Сергея Лукьяненко, космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера, главного редактора «Популярной механики» Александра Грека выбрали трех победителей, которые будут отмечены специальными призами. Ими стали Александр Барр («Не все мечты сбываются»), Евгения Кретова («Исчезнувшая галактика») и Маргарита Гусева («Пять солов»).
«Шестьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, состоялся легендарный полёт человека в космос. Сегодня исследования Вселенной продолжаются, а романтика полётов всё так же сильна, именно поэтому наш совместный конкурс с Госкорпорацией «Роскосмос» вызвал такой большой интерес у авторов. Фантастический жанр дает большую свободу для творчества, фантазий и размышлений. Любая такая история будто начинается с фразы «А что, если…?». Удивительно, как много вариантов развития событий может получить текст, попадая в космос», — отмечает главный редактор «ЛитРес: Издательства» Ася Гасымова.
За месяц организаторы конкурса получили огромное количество невероятных историй — 918 рассказов — это рекорд за всю историю проведения тематических конкурсов на платформе «ЛитРес: Самиздат». Среди них были и рассказы про космических пиратов, и фантастическое спасение планеты, и увлекательные истории о космонавтах, и даже котики! Экспертам — главному редактору «ЛитРес: Издательства» Асе Гасымовой, руководителю направления «Книги для подростков и молодёжи» издательства «РОСМЭН» Михаилу Форрейтеру и редактору отдела фантастики Издательства «Эксмо» Кире Фроловой — было непросто выбрать 10 рассказов победителей, которые вошли в итоговый сборник и летом 2021 года отправятся на Международную космическую станцию:
- Александр Барр, «Не все мечты сбываются»;
- Маргарита Гусева, «Пять солов»;
- Антон Конышев, «Кошки-мышки»;
- Александр Кравцов, «Сигнал»;
- Евгения Кретова, «Исчезнувшая галактика»;
- Виктория Миско, «Будь здесь»;
- Барбара Морриган, «Попытка №8»;
- Майя Полумиско, «Новая Земля с порядковым номером»;
- Анна Пумалайнен, «Ник за Поясом Иллюзий»;
- Вадим Степанов, «Единственное место».
Три призовых места определило жюри в составе космонавта Роскосмоса Ивана Вагнера, популярного российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко и главного редактора легендарного журнала «Популярная механика» Александра Грека. Они отметили Александра Барра с рассказом о подготовке космонавтов к полету «Не все мечты сбываются», «Исчезнувшую галактику» Евгении Кретовой о группе галактических контрабандистов и «Пять солов» Маргариты Гусевой о космическом патрульном Алексе.
Победители получат специальные подарки — технику и сувениры от ГК «ЛитРес» и Госкорпорации «Роскосмос».
«Я хотел бы поблагодарить всех участников за интерес к космической теме, за столь разные подходы к заданию, — комментирует свой выбор Сергей Лукьяненко. — В каждом из рассказов можно найти свои сильные стороны. Хочу отметить, что основное в фантастической литературе — всё-таки литература: описание людей, их эмоций, жизни, событий. Описание достоверное и не вызывающее ощущения «нет, так не бывает». Этого можно добиться и в самом фантастическом, и в самом бытовом сюжете. Ну а уж если это правило соблюдено, то есть смысл оценивать и собственно фантастическую идею, её оригинальность и фантастичность».
Сборник «Поехали!» бесплатно доступен на ЛитРес с 11 апреля. Он проиллюстрирован студентами фонда «Антон тут рядом», который помогает детям, подросткам и взрослым с аутизмом и их семьям. «Тема космоса сопровождает наш фонд с самого открытия. Наконец, при помощи группы компаний «ЛитРес» мы смогли его покорить! Это показательный и яркий пример развития инклюзии в России: несколько лет назад наши студенты, взрослые люди с аутизмом, были изолированы дома без возможности находить друзей и работать, а сейчас их рисунки отправляются в космос. Апрель — месяц информирования об аутизме, и мы рады, что об аутизме теперь узнают не только на планете Земля, но и за ее пределами», — рассказывает Елена Фильберт, исполнительный директор фонда «Антон тут рядом».
«Я никогда не увлекался этой темой, но очень рад, что рисунки, которые я нарисовал, будут в космосе. Космос огромный, там куча планет, звезды, млечный путь. Расскажу об этом маме, она будет рада», — делится Сергей Тиснек, один из иллюстраторов сборника.
Все читатели сборника «Поехали!» могут поблагодарить студентов фонда «Антон тут рядом» за созданные рисунки и поддержать их, направив пожертвование на любую сумму.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.