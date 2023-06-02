Документальный фильм «Тонкой нитью» увидят зрители Москвы и Санкт-Петербурга

В московском киноцентре «КАРО 11 Октябрь» 31 марта состоялась премьера фильма «Тонкой Нитью» Софьи Горленко. Фильм снят при содействии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) и является победителем конкурса документального кино «Россия – взгляд в будущее». «Тонкой Нитью» – кино-импровизация от создателей картин «Атлантида Русского Севера» и «Сказки о маме». Эти фильмы стали хитами докуфикшна и собрали полные залы по всей России.

Главные герои фильма – художники, дизайнеры одежды и кутюрье. В новелле, снятой в Карелии, в этой роли выступает парижско-московский дизайнер одежды Маша Андрианова. В Башкирии – этнограф и художник по костюмам Салима Усманова. В Удмуртию отправляется уроженка этих мест, современная художница Паладдя Башурова. Русский Север представляет кутюрье Фрол Буримский. И в завершающей фильм новелле в Коми – современная художница Алиса Горшенина, известная как Элис Хуэлис, которая раскрывает глубинную суть всех фрагментов повествования. Все они идут по пути рефлексии и переосмысления уходящей культуры, становясь участниками древних обрядов и свидетелями исчезающего уклада жизни.

Здесь драма и комедия переплелись тонкой нитью с народной философией, печалью и красотой народной культуры, старинными знаками и их новыми прочтениями. Съёмки картины проходили летом 2022 года в удаленных местах республики Карелия, Коми, Башкортостан и Удмуртии, а также в регионе Русского Севера, представленного Вологодской и Архангельской областями. Коренные жители этих мест сохранили подлинные культурные традиции своего народа. Таким образом, было создано пять новелл, где каждый из героев находится в поиске ответов и путей.

Саундтрек создавали композитор Марат Файзуллин, удмуртские музыканты и этногруппа Post-dukes, которая выступила перед началом показа в фойе киноцентра. Этногруппа создает микс живого исполнения народных песен на редком инструменте кубыз и электронного звучания.

Сценарист и продюсер фильма Глеб Кузнецов рассказал, что история фильма началась в марте прошлого года.

«Появилась идея, а потом и поддержка. Мы стремительно ворвались в это пространство и искали те темы, которые были нам по-настоящему интересны. Мы искали и писали новый киноязык. Признаюсь, что это было самое настоящее и увлекательное кинопутешествие. Особо хочу отметить роль Фонда поддержки регионального кинематографа. В прошлом году эта организация провела свой первый конкурс документального кино “Россия – взгляд в будущее” и дала нам и многим другим кинематографистам возможность снять свои работы», – подчеркнул Кузнецов.

Заместитель исполнительного директора ФПРК Дмитрий Якунин поздравил съёмочную группу с премьерой на большом экране, отметив особую важность и значимость документального кино в современном мире, и рассказал, что в прошлом году Фонд поддержал 96 фильмов.

«Это первая ласточка для нас – первая большая премьера. Я уверен, что этот фильм уже давно сложился в голове у его создателей, поэтому они смогли так оперативно снять профессиональное и качественное кино. Совсем скоро картина “Тонкой нитью” выйдет в прокат», – отметил представитель ФПРК.

Режиссер и продюсер Софья Горленко подчеркнула, что этот фильм сложно назвать документальным и совсем невозможно назвать художественным.

«Мы нащупали какой-то особый жанр. Это была полностью живая импровизация. Нам удавалось считывать энергетику места и тех прекрасных людей, которые там живут. Мы, как проводники, которые какой-то образ формировали в связанную картину. Отмечу, что фильм получился, словно лоскутное одеяло, – глубокий, лёгкий и даже местами комедийный. Своей волей наша съёмочная группа никак не могла вторгаться в тот мир, который мы увидели. Мы могли лишь только трансформировать его художественно через увиденное. <…> Если сравнивать наш фильм с современным искусством, то это была импровизация живого действия, которая нацелена на то, чтобы погрузить зрителя в другое пространство времени. С первых кадров время должно пойти совершенно по-другому. Оно должно из глубины поднять какие-то эмоции. Мы сняли лёгкое кино, невероятное по своей энергетике. Вообще, нам повезло жить и родиться в многогранной стране… Она настолько глубока… Это какая-то бесподобная мозаика, которую мы попытались хоть чуть-чуть, но собрать», – рассказала Горленко.

Жители и гости северной столицы смогут увидеть фильм 4 июня: петербургская премьера состоится в отеле «Англетер», в 18:00 (Малая Морская ул., 24). Далее картина «вернётся» в Москву: 8 июня – в кинотеатре «Иллюзион» (Котельническая наб., 1/15) состоится также обсуждение картины с её создателями. В кинотеатральный прокат картина «Тонкой нитью» выходит 22 июня. Дистрибьютор – компания Reflexion Films.

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