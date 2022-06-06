Студенты МГИК стали победителями олимпиады «Я — профессионал»

31 мая в Москве состоялось подведение итогов студенческой олимпиады «Я — профессионал» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Со всей России было подано 13 тысяч заявок, до финала дошли 308 человек.

МГИК впервые принял участие в олимпиаде, но, несмотря на это, сразу оказался в числе победителей. Ярче всех проявили себя студенты кафедры социально-культурной деятельности Анастасия Алятина и Натаниэль Хомяков, ставшие серебряными и бронзовыми медалистами.

Молодые таланты попробовали свои силы в направлении «Организация культурно-массовых и выставочных мероприятий». Состязания традиционно включали в себя 3 этапа: тестовая часть, создание проекта и его защита перед научной комиссией.

Студенты Института культуры достойно проходили конкурсные испытания, приобретая новые знания, умения и бесценный опыт. За проявленный энтузиазм и высокие показатели в ходе олимпиады Анастасия и Натаниэль были награждены ценными призами: льготы при поступлении на магистратуру, возможность стажировки в профильной компании, а также крупные денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

«Первый опыт сотрудничества с ассоциацией «Я — профессионал» оказался для вуза очень продуктивным. Мы будем инициировать расширение линейки олимпиад за счет творческих направлений подготовки», — прокомментировал результаты олимпиады ректор МГИК Арсений Миронов.

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