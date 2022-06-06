«Смешарики» получили «ИКАР»

Анимационный проект «Смешарики» получил премию «Икар» в номинации «Эпизод» за музыкальную серию «Здравствуй, мой дневничок!», режиссера Дмитрия Яковенко.

Церемония награждения лауреатов VIII Национальной анимационной премии проходила в театре «Школа современной пьесы» в Москве 5 июня 2022 года. В текущем году событие приурочено к 110-летию со дня первого показа мультфильма в России и одному из первых режиссеров мультипликационных фильмов Александру Ширяеву. Всего в премии было заявлено 15 номинаций.

В своей приветственной речи режиссер эпизода Дмитрий Яковенко признался, что это его первый подобный опыт, ранее он более 20 лет выступал в роли сценариста сериала «Смешарики». Отдельно Дмитрий поблагодарил всю команду, работающую над проектом, особо выделив вклад Сергея Васильева, композитора и художественного руководителя сериала.

Эпизод «Здравствуй, мой дневничок!», выполненный в жанре оперетты, балансирует на грани сатиры и тонкой драмы, не лишен двойных смыслов и отсылок к мировой классике. По сюжету, Нюша заводит собственный дневник, чтобы записывать в него свои обиды. В итоге героиня делает вывод, что никто в мире не совершенен, прекращая внутренние поиски идеала и возвращаясь к реальному миру.

Напомним, рос­сий­ская На­ци­ональ­ная ани­маци­он­ная пре­мия «Икар» вру­ча­ет­ся с 2014 го­да за дос­ти­жения в об­ласти ани­маци­он­но­го ки­но и за про­фес­си­ональ­ный вклад в раз­ви­тие ани­мации. Соз­да­ние Пре­мии ини­ци­иро­вано От­кры­тым рос­сий­ским фес­ти­валем ани­маци­он­но­го ки­но — глав­ным про­фес­си­ональ­ным фо­румом рос­сий­ской ани­мации. Так­же в чис­ло уч­ре­дите­лей вхо­дят Со­юз ки­нема­тог­ра­фис­тов РФ и Ас­со­ци­ация ани­маци­он­но­го ки­но. Ху­дожес­твен­ный ру­ково­дитель пре­мии — Сер­гей Кап­ков.

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