«Смешарики» получили «ИКАР»

Анимационный проект «Смешарики» получил премию «Икар» в номинации «Эпизод» за музыкальную серию «Здравствуй, мой дневничок!», режиссера Дмитрия Яковенко.
Церемония награждения лауреатов VIII Национальной анимационной премии проходила в театре «Школа современной пьесы» в Москве 5 июня 2022 года. В текущем году событие приурочено к 110-летию со дня первого показа мультфильма в России и одному из первых режиссеров мультипликационных фильмов Александру Ширяеву. Всего в премии было заявлено 15 номинаций.
В своей приветственной речи режиссер эпизода Дмитрий Яковенко признался, что это его первый подобный опыт, ранее он более 20 лет выступал в роли сценариста сериала «Смешарики». Отдельно Дмитрий поблагодарил всю команду, работающую над проектом, особо выделив вклад Сергея Васильева, композитора и художественного руководителя сериала.
Эпизод «Здравствуй, мой дневничок!», выполненный в жанре оперетты, балансирует на грани сатиры и тонкой драмы, не лишен двойных смыслов и отсылок к мировой классике. По сюжету, Нюша заводит собственный дневник, чтобы записывать в него свои обиды. В итоге героиня делает вывод, что никто в мире не совершенен, прекращая внутренние поиски идеала и возвращаясь к реальному миру.
Напомним, российская Национальная анимационная премия «Икар» вручается с 2014 года за достижения в области анимационного кино и за профессиональный вклад в развитие анимации. Создание Премии инициировано Открытым российским фестивалем анимационного кино — главным профессиональным форумом российской анимации. Также в число учредителей входят Союз кинематографистов РФ и Ассоциация анимационного кино. Художественный руководитель премии — Сергей Капков.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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