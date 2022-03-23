Студенты МГИК устроили праздник для детей-беженцев из Украины  

Не просто отвлечь ребёнка от страшных воспоминаний, невозможно просто так забыть боль и тревогу. Детство всегда должно оставаться детством несмотря ни на что. Студенты МГИК решили организовать масштабное игровое представление «Тикток пати» для ребят из Донецкой и Луганской республик, чтобы помочь детям справиться с тяжелой жизненной ситуацией.

«Это важная социальная работа. Такие мероприятия актуальны не только для людей, попавших в трудную ситуацию, беженцев, но и для самих студентов. Вуз всегда будет поддерживать и развивать подобное волонтерство», — отметил ректор МГИК, Арсений Миронов.

Мероприятие прошло 19 марта в Клину на территории детского оздоровительного лагеря «Звонкие голоса». Организаторами выступили Вероника Мостицкая и Анна Петрова, студенты 2 курса кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников.

«Основная тематика развлекательной программы-челленджи и звёзды «Тикток». Мы организовали для ребят увлекательный квест, где они «поборолись» за звание главных знатоков трендов. Дети были полностью увлечены процессом игры, очень радовались празднику», – рассказала Вероника Мостицкая, организатор мероприятия.

Завершился интерактив ярким бумажным шоу с музыкой и участием аниматоров. Для детей мероприятие стало настоящей сказкой.

«Интерактив превзошел все ожидания! Студенты подошли с большой ответственностью к организации праздника. Детям всё очень понравилось, их эмоции не передать словами. Мы надеемся, что подобные мероприятия будут проводиться у нас намного чаще!», – прокомментировал заместитель заведующего СОО ДОЛ «Звонкие голоса» Сергей Владимирович Ахметшин. Праздник, организованный студентами МГИК, помог детям из Украины на время забыть об ужасных событиях, которые им пришлось пережить. Ребята получили массу положительных эмоций от мероприятия, а улыбка вновь вернулась на их лица.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.