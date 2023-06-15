«Стюардессы глянца. PR-гид в мир модных брендов и корпораций», Катерина Парфёнова

Хорошие книги российских авторов на тему PR можно пересчитать по пальцам. А книг, написанных с иронией к себе и коллегам (без этого - никуда!), большим вниманием к каждому клиенту и проекту, а главное, с честным отношением к профессии, в которой «все только по любви», – до этого момента не было.

«Стюардессы глянца» – с одной стороны прикладное PR пособие для специалистов и предпринимателей, с другой увлекательная книга для тех, кто хочет узнать всё об изнанке мира модных брендов и корпораций. PR-гид, написанный на основе личного опыта, собрал в себе практические советы по выстраиванию имиджа компании, этапы реализации коммуникационных стратегий и универсальный инструментарий: от правильного написания писем до эффективного общения с журналистами, благодаря которому в копилку с выполненными KPI можно добавить объемные публикации.

Автор – Катерина Парфенова, эксперт по PR и коммуникациям, в ее портфолио сотрудничество с брендами Prada, Valentino, Bottega Veneta, Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Carolina Herrera. Martini и десятки реализованных кампаний со звездами первой величины: Джудом Лоу, Моникой Беллуччи, Антонио Бандерасом, Фарреллом Уильямсом, Доменико Дольче и Стефано Габбана и многими другими.

«“Стюардессы глянца” сочетают остроту телеграм-канала, практичность учебника по пиару и душевность самых искренних мемуаров о жизни. Спасибо за безумно смешные и правдивые факты о жизни «стюардесс глянца», которые наши коллеги не торопятся вспоминать. Обожаем. Обожаем»,– Наталия Архангельская, cоосновательница телеграм-канала «Антиглянец».

«Стюардессы глянца» – прекрасный пример того, что даже самая потрясающая и головокружительная карьера – только этап на пути к личному счастью.

«Каждый уважающий себя пиарщик начинает утро с бокальчика просекко. Просыпаясь на белоснежных простынях в пятизвездочном отеле в Париже, ленно потягивается и собирается на бранч. Увы – всё не так. Мне бы хотелось с помощью книги развеять многие мифы вокруг профессии. Работа в пиаре больше похожа на тот самый велосипед из мемов. Велосипед, который горит, и ты горишь, и всё горит. Постоянное взаимодействие с людьми и бесконечный поиск компромисса. Иногда приходится жертвовать личной жизнью, иногда – идти против себя. Но при всех сложностях, пиар может открыть перед вами мир во всем своем блеске и великолепии», – рассказывает Катерина Парфенова, автор книги «Стюардессы глянца».

Все советы книги проверены на многолетнем опыте работы с международными брендами и остаются у прочитавшего в памяти – благодаря ярким, смешным, порой парадоксальным, но неизменно вдохновляющим историям, иллюстрирующим каждый аспект работы пиарщика.

Бонус: от текста веет чувством тёплой ностальгии, которое передается и читателю, будто прожившему вместе с автором виражи карьерных взлетов и побывавшему на главных вечеринках золотой эпохи русского глянца.

10% от продажи книги будут направлены в Фонд помощи детям и молодежи «Обнажённые сердца».

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.