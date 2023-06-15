Новинки издательства «ЭксмоДетство» в июне

Татьяна Севостьянова - #ХОЧУСОБАКУ, или Практическое руководство по исполнению желаний, 10+

Художественная книга в уникальном формате от отечественного автора, психолога-игропрактика Татьяны Севостьяновой. Захватывающая литературная история + конкретные методики и практики по целеполаганию для детей!

Читатель следует за приключениями главных героев Маши и ее брата Тимы и незаметно учится реализовывать свои мечты, не опускать руки при неудаче и позитивно мыслить. Методы, описанные в книге, были одобрены и проверены учениками автора и их родителями!

История подойдёт как для тех, кто верит в Фей и волшебство, так и для тех, кто всё планирует и старается ответственно относиться к жизни.

Зак Горман – Тайна «Боско-Бэй». Графический роман (выпуск 1), 16+

Перед вами графический роман по мегахиту «ПРИВЕТ, СОСЕД!». Внутри – эксклюзивные истории о том, что случилось в самом первом парке аттракционов, над которым работал мистер Питерсон! Тот самый жуткий сосед из дома напротив.

Джо работал в парке аттракционов «Боско-Бэй» и бесследно пропал. Все уверены: он сбежал из дома. Но его сестра Джен знает: в исчезновении брата замешен мистер Питерсон, проектировщик парка аттракционов! Вместе с кузиной Элли она собирается наведаться в «Боско-Бэй» и выяснить правду. Чего уж точно девочки не ждали, так это встречи с мистером Питерсоном и... знакомства с призраком! Как же теперь вернуться домой из полуразрушенного парка живыми?!

Серия: Злодеи Дисней. Нерассказанные истории

Новая долгожданная история о злодеях Disney! Заключительный на данный момент том серии, которая предлагает совершенно новый взгляд на классических злодеев из известных мультфильмов. Эта книга о боге Аиде из мультфильма «Геркулес».

Серена Валентино – Аид. История повелителя Подземного мира, 12+

Тысячи лет назад Аид стал богом Подземного мира. Но, что, если он не желал такой судьбы? Аид мечтал жить на Олимпе вместе с братом Зевсом и остальными родными, но те отказались от него, сочтя слишком уродливым и злым. И таким он и стал. Но однажды на пороге его подземного дворца появились три ведьмы. Они пообещали ему помощь в том, о чём он давно мечтал, – в мести его старшему брату Зевсу. Но ещё они принесли Аиду кое-что другое – надежду, что он больше не будет одинок…

В поисках Немо, 6+

Встречайте любимую историю от анимационной студии Disney в формате манги!

Марлин — маленькая рыбка-клоун, живущая в океане среди других морских обитателей. После того, как на его семью напала баракуда, у него остался лишь один сын Немо. А вот Немо, в отличие от отца, очень любознательный и бесстрашный малыш. Ему интересно узнать все тайны, которые хранят глубины океана. Но любопытство и подростковый бунт заводят Немо в большие неприятности, и он оказывается вдали от родного дома. Теперь Марлину придётся найти в себе смелость и пересечь весь океан в поисках сына.

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